تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-9-2021 لدى البنوك المصرية

تراجع سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 17/9/ 2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية من الأسبوع الجارى.



سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-9-2021

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي في مستهل تعاملات اليوم الجمعة بين 48.4900 جنيه و51.984 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.3445 جنيه و52.4756 جنيه، حيث انخفض سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 52.0140 جنيه لـ 51.9848 جنيه، وانخفض سعر البيع من 52.4752 جنيه لـ 52.4438 جنيه، وارتفع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 49.4275 جنيه لـ 49.44 جنيه، وتراجع سعر البيع من 52.3445 جنيه لـ 52.3358 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" ارتفع سعر الشراء من 49.432 جنيه لـ 49.4449 جنيه وتراجع سعر البيع من 52.344 جنيه لـ 52.3358 جنيه.

وتراجع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 49.3843 جنيه لـ 49.3516 للشراء وتراجع سعر البيع من 52.3445 جنيه لـ 52.3358 جنيه، وتراجع سعر دينار كويتي "تحويل" من 49.3843 جنيه لـ 49.3516 جنيه للشراء ، كما تراجع سعر البيع من 52.3445 جنيه لـ 52.3358 جنيه ، وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية من 48.497 جنيه لـ 48.4900 جنيه للشراء كما تراجع سعر البيع من 52.378 جنيه لـ 52.3600 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.4669 جنيه للبيع.

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كانت دولة الكويت قد سرعت تطبيق سياسات توطين الوظائف تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ليتراجع على إثر ذلك التعداد السكاني للكويت لأدنى مستوياته منذ 30 عامًا بنسبة 2.2% في عام 2020، وانخفض عدد السكان مجدداً بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 ليصل إلى 4.62 مليون نسمة.