كمال: إقبال كثيف من المواطنين على الشراء من «أهلا مدارس»

انطلق معرض "أهلا مدارس"، أمس الميس، في دورته السادسة أمام الجمهور وحتى نهاية الشهر الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر بتخفيضات تصل لـ 30%.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض فتح أبوابه للجمهور اليوم وسط إقبال مكثف من المواطنين على الشراء من المعرض، منوها بأن عدد العارضين بأرض المعارض بمدينة نصر يصل إلى 210 عارضين على مساحة تصل إلى 3000 م2.

وأوضح أن المعرض يشهد مشاركة أغلب شُعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهى شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية، وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية، وشعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد كمال أن معارض "أهلًا مدارس" تشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%، كما تشتمل على كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها، والأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس، وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد أيضا الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.



كان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بيع منتجات معرض "أهلا مدارس" للأسرة المصرية بسعر الجملة وبتخفيض يصل الى ٣٠٪ عن الادوات المكتبية والمدرسية التي تباع في الاسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التموين من داخل معرض "أهلا مدارس" المقام في أرض المعارض بمدينة نصر، وذلك عقب افتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل للمعرض الذي ينظم برعاية مجلس الوزراء بالتعاون بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، إن معرض "أهلا مدارس" زاد فيه هذا العام نسبة المعروض من المنتجات والادوات المكتبية والمدرسية ذات التصنيع المحلي؛ مؤكدا أن معرض أهلا مدارس يشهد هذا العام نسبة ٨٠٪ من المنتجات المعروضة به صناعة مصرية.

وأكد وزير التموين أن المعروض يشهد أيضا عرض لمنتجات الملابس والجلود والشنط المدرسية مؤكدا أن المعروض من المنتجات الجلدية به ١٠٠٪ صناعة مصرية.

من جانبه، قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هذا المعرض هو الدورة الخامسة لمعرض “أهلا مدارس”، موضحا أنه تم تنظيم المعرض هذا العام حيث تم تخصيص كل منتج في جناح خاص به.

ونوه حسام الدين بأنه تم زيادة المتاح المحلي في المعروضات من المعرض، كما أن العام القادم سيكون المعرض ١٠٠٪ منتج مصري، قائلا: "أصبحنا مصدرين لكثير من المنتجات المصرية وهذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح".

وأضاف حسام الدين أنه تم توفير ٣٠ قافلة تحمل شعار "أهلا مدارس" ستجوب الشوارع والميادين والعديد من القرى والنجوع في كل المناطق التي يصعب على سكانها المجيء لمقر المعرض، موضحا أن جميع المحافظات أيضا ستشهد إقامة للمعرض كلا على حدة.

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه تم التجهيز للمعرض منذ شهر مايو الماضي، موضحا أنه يتم اختيار العارضين بمعايير مشددة، حيث يتم اختيارهم بناء على جودة المنتجات التي تباع للطلاب والأسر المصرية.

وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية سنويا معرض "أهلا مدارس" بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، بهدف توفير كل احتياجات الطلاب والأسر من المستلزمات الدراسية والأدوات التي يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسي، والذي من المقرر له الانطلاق يوم ٩ أكتوبر المقبل بناء على قرار وزير التربية والتعليم.

ويضم معرض "أهلا مدارس" هذا العام، عدد ٢١٠ عارضين تختلف منتجاتهم ما بين أدوات مكتبية من أقلام وكشاكيل ومستلزمات مدرسية وشنط وأحذية ومعلبات للأغذية المدرسية، كما يضم المعرض جناحًا لبيع الكحول والمطهرات والكمامات للطلاب والأسر، ويقام المعرض على مساحة ٣ آلاف متر مربع.

وفتح معرض "أهلا مدارس" أبوابه للجمهور بداية من الخميس الموافق ١٦ سبتمبر وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.