سفير البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد بن عيسى لمصر تعزز مسيرة العلاقات الثنائية

أكد السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مصر اليوم الخميس، ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكل نقلة نوعية جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية المتنامية والمتميزة، وزخمًا كبيرًا في فتح آفاق متجددة وواعدة لما فيه خير ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وأشار السفير البحريني، إلى أن زيارة الملك حمد بن عيسى، هي موضع ترحيب كبير وحفاوة مصرية بالغة قيادة وحكومة وشعبًا، لافتًا إلى أن هناك تقديرا على كل المستويات لكافة المواقف الثابتة والرائدة لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة في دعم ومساندة الشقيقة مصر في مختلف الظروف والمناسبات انطلاقًا من علاقات عميقة وطيدة وأواصر مشتركة متينة تمثل نموذجًا للعلاقات الأخوية التي يجب أن تسود بين الأشقاء.

وأكد أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقف قلبًا وقالبًا مع مصر وقيادتها وشعبها الشقيق ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم مدى متانة العلاقة التي تجمع عاهل البحرين، بالرئيس السيسي، والتي تُرجِمَت بالأفعال.

وأضاف: «الجميع يعلم والتاريخ يشهد أن أول زعيم عربي وعالمي يزور جمهورية مصر العربية بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدًا في الأول من يوليو 2013، كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذه الزيارة التي جاءت حبًا وتقديرًا من جلالة الملك، لهذا البلد العظيم، ولهذا الشعب والقيادة».

وأوضح سفير مملكة البحرين بالقاهرة، أن الاتصالات المتواصلة والزيارات المتبادلة الدائمة بين قيادتي البلدين تتوج التطور الحاصل في العلاقات الثنائية، معربًا عن تفاؤله بأن تكون نتائج الزيارة الملكية للقاهرة والتي لها دلالتها حيث الأهمية والتوقيت، لبنة إضافية في توطيد العلاقات الثنائية وحماية الأمن القومي العربي من خلال تبادل وجهات النظر والتشاور المستمر وتفعيل الاتفاقات الموقعة لمواجهة المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.

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