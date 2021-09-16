«القباج» توجه بإنقاذ مسن وانتهاء صرف دعم كرامة .. أبرز أنشطة «التضامن» خلال 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:

القباج: مصر تعيش عصر الإصلاح الهيكلي والتنمية الحقيقية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة فى البرامج التي تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع، وحق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق النساء في الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.



«القباج» توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوي لإنقاذ مسن بالإسكندرية

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع مسن بلا مأوى متواجد عند محطة قطار باكوس بالإسكندرية.

وأكدت وزارة التضامن أنه على الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالإسكندرية، حيث تبين من خلال دراسة حالته الأولية أن المواطن ا.م.ح 90 عامًا يعانى من ضعف بذاكرته ويردد بعض الكلام غير المفهوم.



انتهاء صرف الدعم النقدى «كرامة» اليوم

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، من صرف الدعم النقدي “كرامة” للمستفيدين البالغ عددهم مليون و113 ألف أسرة، مؤكدة أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي تكافل وكرامة.



الاثنين.. «التضامن» تفتتح معرض «ديارنا» للمنتجات التراثية بمول مصر

تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين المقبل، معرض "ديارنا" للمنتجات التراثية والحرف اليدوية المصنوعة بأياد ماهرة في مول مصر.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية لدوره الأصيل في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل المحافظات.