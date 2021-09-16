الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للحد من التزاحم.. 9 إجراءات لإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا خلال كورونا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التى اتخذها الحكومة لرفع كفاءة البنية الرقمية للخدمات الجماهيرية توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم خلال فترة وباء كوفيد-19، والتى بلغت 9 إجراءات خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021، والتى يتمثل أبرزها فيما يلى:

أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من خدمات الشهر العقاري الإلكترونية لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين والمواطنات بسهولة ويسر وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال ستة فروع توثيق جديدة، إضافة إلى إطلاق خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg
صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بموجب كارت مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولي، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق، بواقع 260 ألف مستحقا يومياً ، وذلك لعدم التزاحم علي ماكينات الصرف الآلي وضماناً لسلامة المستحقين.
إطلاق خدمة الاختبار الآلي لأعراض كوفيد-19 بتقنية الشات بوت (chatbot) بلغة الإشارة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع وموقع "تمكين".
الاتفاق على مشروع مشترك بين وزارتي السياحة والاتصالات لبناء الشخصيات التاريخية التخيلية بتكنولوجيا "الهولوجرام" للترويج السياحي لمصر في المحافل والمعارض الدولية، كذلك استخدام تقنية لتقديم خدمة التجول الافتراضي ثلاثي الأبعاد في الأماكن السياحية والمتاحف ووضع المحتوى التراثي المصري على منصة وزارة السياحة.
إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لجميع شبكات المحمول شهريًا مجانًا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.
إتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان، أرقام 105و 15335، من التليفون الثابت والمحمول عبر شبكات المحمول الأربعة، مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم. وإضافة 200 مقدم خدمة إضافي في مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة وذلك للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.
اتفاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدام هذه الخاصية. ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.

التخطيط كورونا اجراءات اطباء منحة

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