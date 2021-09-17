الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: 1000 جمعية محظورة سيحدد القضاء مصيرها

الدكتور طلعت عبدالقوى
الدكتور طلعت عبدالقوى

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عدد الجمعيات المحظورة نحو 1000 جمعية، ويفصل القضاء فى أمرها الآن، مضيفًا: "نحن لا نتدخل فى شئون القضاء، وإن رأى أن هذه الجمعيات بريئة وتعمل بشكل قانوني سيجري توفيق أوضاعها وتشكيل مجالس إدارتها طبقًا للقانون الجديد، أما إذا أدانها القضاء وصدر حكم ضدها ستُحل وسيجري إسناد عملها لصندوق الجمعيات الأهلية". 

 

أما فيما يخص أهم مميزات قانون المجتمع المدني 149 لسنة 2019، أكد رئيس اتحاد الجمعيات، أنها تتمثل فى عدد من النقاط منها مشاركة الأجانب في الجمعيات الأهلية، وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، وتنشيط دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وتنويع موارده وضمان الدعم المتخصص للجمعيات الأهلية، والمشاركة فى العمل الأهلي من خلال تشجيع التطوع وتنظيم المتطوعين مع تعزيز المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى انتخاب الاتحاد العام بأكمله من الجمعيات الأهلية بما في ذلك رئيس الاتحاد.


وأشار إلى أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل المدني دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع، حيث وضع تسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الإشهار والحصول على التمويل، بالإضافة إلى التوسع في عمل المشروعات. 

 

في ذات السياق أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة  تتيح عملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلي المخاطبة بالقانون، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني لها.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات، أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكامة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، فضلا عن تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.

التضامن وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية نيفين القباج القانون الجديد فرصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟