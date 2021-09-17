بعد نجاح العرض بإيطاليا.. وزيرة الثقافة تكرم فريق عمل أوبرا عايدة

حرصت الفنانة الدكتورة، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على تكريم فناني وفريق عمل أوبرا عايدة الذي حقق نجاحا كبيرا في إيطاليا وتسليمهم شهادات تقدير نظرا لمجهودهم في خروج العرض بالشكل اللائق للفن المصري، والذى أقيم بمناسبة مرور 150 عاما على ظهورها للنور لأول مرة.

وأقيم بالأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف، وذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، وأرمينيا كامل المشرف على فرقة بالية أوبرا القاهرة وإعضاء الوفد الفني.

وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة

وهنأت وزيرة الثقافة الفنانين على الأداء المتميز الذي ظهروا عليه فى إيطاليا وأبهروا به الآلاف في إيطاليا ومن مختلف الجاليات المقيمة والذي يؤكد التميز المصري بمختلف المجالات.

وأضافت أن القوى الناعمة تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب ووسيلة فاعلة للترويج للحضارة المصرية، وأشارت إلى دور الدبلوماسية الثقافية وتأثيرها الفعال في حوار الحضارات وتبادل الثقافات، وحثتهم على تواصل العمل الجاد للحفاظ على مستواهم الفني الراقي باعتبارهم سفراء للإبداع الوطنى.

وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة

وتوجه الدكتور مجدى صابر، رئيس الأوبرا، بالشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم لجميع أشكال الإبداع فى مصر لاستكمال رسالة التنوير ومساندة وتشجيع عناصر ومفردات القوى الناعمة للحفاظ على ريادة مصر الحضارية.

جاء ذلك أثناء استعدادات دار الأوبرا المصرية لتقديم العرض التاريخي أوبرا عايدة في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري على مسرح النافورة.

وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة

وكانت وزارة الثقافة قد قدمت أوبرا عايدة خلال شهر يوليو الماضي على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون بروما بمناسبة مرور 150 عاما على تقديمها لاول مرة حيث كان من المقرر عرضها ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتأخر ظهورها للنور حتى عام 1871.

وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة

ومن المعروف أن أوبرا عايدة تتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضها فى مختلف دول العالم.