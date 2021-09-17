الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نجاح العرض بإيطاليا.. وزيرة الثقافة تكرم فريق عمل أوبرا عايدة

وزيرة الثقافة وفريق
وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة

حرصت الفنانة الدكتورة، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على تكريم  فناني وفريق عمل أوبرا عايدة الذي حقق نجاحا كبيرا في إيطاليا وتسليمهم شهادات تقدير نظرا لمجهودهم في خروج العرض بالشكل اللائق للفن المصري، والذى أقيم بمناسبة مرور 150 عاما على ظهورها للنور لأول مرة.

وأقيم بالأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف، وذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، وأرمينيا كامل المشرف على فرقة بالية أوبرا القاهرة وإعضاء الوفد الفني.

242082661_562736748311655_3140734486231027272_n
وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة

وهنأت وزيرة الثقافة الفنانين على الأداء المتميز الذي ظهروا عليه فى إيطاليا وأبهروا به الآلاف في إيطاليا ومن مختلف الجاليات المقيمة والذي يؤكد التميز المصري بمختلف المجالات.

وأضافت أن القوى الناعمة تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب ووسيلة فاعلة للترويج للحضارة المصرية، وأشارت إلى دور الدبلوماسية الثقافية وتأثيرها الفعال في حوار الحضارات وتبادل الثقافات، وحثتهم على تواصل العمل الجاد للحفاظ على مستواهم الفني الراقي باعتبارهم سفراء للإبداع الوطنى.

242096513_544281553313715_2535882631879825863_n
وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة

وتوجه الدكتور مجدى صابر، رئيس الأوبرا، بالشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم لجميع أشكال الإبداع فى مصر لاستكمال رسالة التنوير ومساندة وتشجيع عناصر ومفردات القوى الناعمة للحفاظ على ريادة مصر الحضارية. 

جاء ذلك أثناء استعدادات دار الأوبرا المصرية لتقديم العرض التاريخي أوبرا عايدة  في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري على مسرح النافورة.

242027923_2032270996927637_3336735180774544421_n
وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة

وكانت وزارة الثقافة قد قدمت أوبرا عايدة خلال شهر يوليو الماضي على المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون بروما بمناسبة مرور 150 عاما على تقديمها لاول مرة حيث كان من المقرر عرضها ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس عام 1869 وتأخر ظهورها للنور حتى عام 1871.

242116951_1093292371442436_5865846650363986257_n
وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة

ومن المعروف أن أوبرا عايدة تتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضها فى مختلف دول العالم.

242033907_569286187726390_2590242561043604917_n
وزيرة الثقافة وفريق عمل أوبرا عايدة
المسرح المكشوف دار الأوبرا المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا الأوبرا المصرية مجدي صابر إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الاكاديمية المصرية للفنون بروما الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور مجدي صابر الدكتورة إيمان مصطفى مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقاف فرقة بالية أوبرا القاهرة دكتورة ايناس عبد الدايم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

كشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة والتعدى عليها فى وسط البلد

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

فيفي عبده: كنت أنام تحت بير السلم.. ووالدتي كشفت على عذريتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟