السيطرة على حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

تمكنت منذ قليل، قوات الحماية المدنية من إخماد حريق داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور، بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

كثير من حرائق الشقق السكنية تنتشر فى فصل الصيف، وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد كل عام، وهي قد تكون ناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن، ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.

كيفية الوقاية من الحرائق

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.