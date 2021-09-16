سفير إسبانيا بالقاهرة: تشرفت بحضور افتتاح منطقة القاهرة للفنون الدولية

أعرب سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كاساريس، عن سعادته لحضور حفل افتتاح حى القاهرة الدولى للفنون.

وقال كاساريس: “تشرفت بحضور افتتاح منطقة القاهرة للفنون الدولية من قبل Art D´Egypt، وأتيحت لنا الفرصة للإعجاب والتأمل فى القطع الفنية الحديثة فى اثنى عشر مكانًا حضريًا فى وسط القاهرة مع إمكانات هائلة كمنطقة فنية”.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، فى حفل نظم بمقر إقامته بالقاهرة.

أضاف السفير الإسباني فى الواقع جزء من المدينة يذكرنى بالمناطق الفنية فى مدريد أو برشلونة، حيث حقق العمل الفنى الذى عرضه فنانون مصريون صاعدون، وكذلك فنانين مبدعين عالميين نجاحًا كبيرًا، شكرًا لك نادين عبد الغفار وفريقك على قيادتك فى Art D´Egypt أثنى على رؤيتك التى من شأنها أن تساعد مواطنى القاهرة على رؤية الفن الحديث فى سياق مختلف، وكذلك جهودك لإثراء التعاون بين الثقافات بين مصر وإسبانيا، ويسعدنى أن أرى أن بعض زملائى الموجودين هنا اليوم يتشاركون فى هذا الجهد.

وتابع السفير: "يسعدنا المشاركة فى هذا المشروع مع الأداء الفنى الحى لفنان إسبانى مشهور، ألبرتو ريجيرا، بعد فكرة قدمتها لوسيا سولينجر، المنسقة الإسبانية الشابة والموهوبة التى تم تعيينها مؤخرًا منسق فخرى للفن المصرى.

وعُرضت أعمال ألبيرتو فى أجزاء كثيرة من العالم مثل فرنسا، الصين، وقريبًا فى البرتغال، مضيفاً، هو لديه فهم عميق لفن الرسم واللون بنهج حديث، كما رأينا الثلاثاء الماضى فى "المصنع" فى عرضه الحى للقماش الممتد الذى يرمز إلى العناصر الأيقونية، مثل النيل أو القوة والمخاطر تغير المناخ على أحجار الألفية فى مصر القديمة، الذى يقام فى العديد من الأماكن الشهيرة فى وسط القاهرة حتى 27 أكتوبر 2021.