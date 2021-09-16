لقاءات البنك الدولى وقروض المزارعين.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الخميس، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مجموعة البنك الدولي، برئاسة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي وآيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤساء عدد من القطاعات، وذلك لبحث خطة التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك.

https://www.dostor.org/357260

أصدرت الحكومة تعليماتها لجميع الوزراء بإنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية التابعة لوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء.

https://www.dostor.org/3573072

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات السلع الزراعية المصرية شهدت نمو بنسبة 21.8%، بعدما ارتفعت إلى حدود 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3572466

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2019/2020، حيث أوضح الجهاز أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 6035 جمعية عام 2019 / 2020 وتحتل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4504 جمعيـة بنسـبة قدرها 74.6٪ تليهـا الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى 760 جمعية بنسـبة قدرها 12.6٪ ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة 670 جمعية بنسبة قدرها 11.1٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 101 جمعية بنسـبة قدرها 1.7٪ من إجمالي عدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

https://www.dostor.org/3572579

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ميناء الاسكندرية جاءت فى المرتبة الأولى بين المنافذ الحدودية من حيث قيمة الصادرات المصرية والتى بلغت 5.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 بنسبة 28.4% من إجمالى الصادرات مقابل 3.6 مليار دولار خلال النضف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار.

https://www.dostor.org/3572175