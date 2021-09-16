كندا تمنح الموافقة الكاملة لإعطاء لقاح فايزر/ بيونتيك للأشخاص من 12 عامًا

قالت شركتا فايزر وبيونتيك إن وزارة الصحة الكندية منحت الموافقة الكاملة على إعطاء لقاح كوميرناتي المضاد لمرض كوفيد-19، الذي تنتجه الشركتان للأشخاص من عمر 12 عاما وما فوق.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تم ترخيص اللقاح مبدئيا للاستخدام في كندا بموجب تصريح مؤقت في التاسع من شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الخميس، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في كندا إلى مليون و567 ألفا و557 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و356 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 674ر54 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.