الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 2400 قطعة جبنة وحلاوة طحينية فاسدة فى سيوة

حسن كمال
حسن كمال

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح من حملاتها الرقابية على الأسواق في سيوة والتي أسفرت عن ضبط 2400 قطعة جبنة نباتي، وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفقا لما أعلنه المهندس حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وقال الشيباني إن الحملات الرقابية أسفرت أيضا عن تحرير 8 محاضر لمخابز مخالفة، مؤكدا استمرار الحملات على الأسواق المحلية والأنشطة التموينية ومحطات الوقود.

ضبط الاسواق مطروح منتهية الصلاحية المخالفات مخابز سيوة التحفظ مخالفة تحرير محاضر للمخالفين وكيل وزارة التموين الأسواق المحلية

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