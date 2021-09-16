الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا.. أول دولة أوروبية تفرض على العمال الحصول على جواز سفر أخضر

ماريو دراجي
ماريو دراجي

قررت إيطاليا فرض الحصول على جواز كوفيد 19- صالحا، بينما تتحرك الحكومة التي يقودها ماريو دراجي باتجاه وضع أشد شروط التطعيم صرامة في أوروبا.

ووافقت الحكومة الإيطالية في اجتماعها اليوم الخميس على هذا الإجراء، وفقا لما ذكره مسؤول على صلة بالموضوع، طلب عدم الكشف عن اسمه حيث لم يتم إعلان القرار بعد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إن الاستخدام الموسع لهذه الجوازات التى توصف باسم الجواز الأخضر، قوبلت بمعارضة شديدة من جانب الأحزاب اليمينية، بما فيها حزب الرابطة الذي يقوده ماتيو سالفيني، الذي يدعم حكومة دراجي.

وتمثل موافقة الحكومة على شرط إظهار دليل التطعيم، أو التعافي من كورونا، أو اختبار سلبى حديث بشأن فيروس كورونا، قبل دخول مكان العمل، تمثل انتصارا لرئيس الوزراء، الذي أشار إلى أنه منفتح على جعل التطعيم إلزاميا، إذا تعثرت هذه العملية.

وذكرت بلومبرج أن التفويض بالجواز الأخضر الجديد سوف يسري على 18 مليون عامل فى البلاد، معظمهم يعملون فى شركات القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

إيطاليا جواز كوفيد 19 ماريو دراجي التطعيم اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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