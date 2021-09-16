الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بدفن ضحايا «سفاح قنا»

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، في قنا بدفن ضحايا سفاح قنا، وذلك بعد سحب عينات DNA من الجثث لتحليلها وانتظار تقرير الطب الشرعي.

وكان قد لقي مسجل خطر جنائى وهارب ومحكوم عليه فى 17 جناية، منها إعدام "قتل عمد"، و11 سجن مؤبد، 34 سنة سجن "قضايا متنوعة" مصرعه في تبادل مع إطلاق النيران بقنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه، وحال اقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرعه، وبتفتيش مسكنه عُثر على مدفع آر. بى. جى، و2 دانة، 2 رشاش، 8 بنادق، 2 طبنجة، 4 قنابل يدوية محلية الصنع، 4 هواتف، كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واقى، منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام، 4 سيارات "إحداها مُبلغ بسرقتها"، دراجة نارية، زجاجة تحوى مادة "الزئبق"، كمية من البارود الأسود- مبلغ مالى).

وباستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية بدائرة مركز شرطة قنا عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتى زوجتيه تبين قيامه بقتلهما وأيضًا جثة ابنته.

لقي عنصر إجرامى شديدة الخطورة بقنا محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد والسجن المؤبد فى 11 قضية متنوعة مصرعه عقب تبادله إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تواجد أحد العناصر الإجرامية "مسجل جنائى- فرض سيطرة" هارب ومحكوم عليه فى 17 جناية "إعدام "قتل عمد"- 11 سجن مؤبد- 34 سنة سجن "قضايا متنوعة" بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى للستهدافه، وحال إقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف- أسفر ذلك عن مصرعه وبتفتيش مسكنة عُثر على "مدفع آر. بى. جى و2 دانة- 2 رشاش - 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واقى- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات "إحداها مُبلغ بسرقتها"- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة "الزئبق"- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالي".

وباستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية بدائرة مركز شرطة قنا عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتى زوجتيه تبين قيامه بقتلهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سلاح نارى مديرية أمن قطعة سلاح قوات الشرطة السجن المؤبد تقرير الطب الشرعي قطاع الأمن العام التصريح بدفن قطعة سلاح ناري السيطرة قطاع الأمن المركزي

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