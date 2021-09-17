المفتى يجيب.. مرضت وزوجى لم يدفع تكاليف علاجى ما حكم الشرع؟

ورد عدد من الأسئلة طُرحت في جروب الفتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وكان هناك اهتمام كبير على سؤال من جانب رواد التواصل، حيث أرادت سيدة معرفة حكم الشرع في أنها تعاني منذ فترة طويلة من مرض ولم يقم زوجها بتكاليف العلاج وأجرة الطبيب، ويجعل إخوتها من يقومون بالتكلفة، وأنها لم تعمل منذ أن مرضت وكل الأموال التي كانت لديها أنفقتها في البداية على المرض، فما حكم الشرع في ذلك؟

من جانبه، قال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتى الجمهورية، في رده على هذه الفتوى عبر الموقع الإلكتروني للدار على الشبكة العنكبوتية، إن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا،

وتابع المفتى: تُنَزَّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الإنسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.