طرح البوستر الدعائي للجزء الخامس من «الهيبة - جبل»

طرحت الجهة المنتجة للمسلسل الدرامي “الهيبة - جبل” البوستر الدعائي الخاص بالجزء الخامس من العمل بطولة النجم السوري تيم حسن، والذي انطلق تصويره خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعرض الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة - جبل” خلال أكتوبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

أحداث الهيبة

وتدور الأحداث حول عودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولًا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها، في إطار من التشويق والأكشن.

وتعكف ورشة الكتاب على كتابة باقي سيناريو العمل، وحلقاته الأخيرة حيث تم تسليم الخمس عشر حلقات الأولى من المسلسل للجهة المنتجة، وجار تحديد باقي أبطال الجزء الخامس وإنهاء تعاقداتهم.