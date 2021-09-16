الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل فى كفر شكر

غريق
غريق

عثر أهالى مدينة كفر شكر على جثة شاب طافية فوق مياه نهر النيل أمام منطقة المحكمة ومركز الشباب، وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى التى حضرت على الفور إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مستشفى كفر شكر لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من عدد من الأهالى بوجود جثة شاب طافية فوق سطح مياه نهر النيل أمام منطقة المحكمة.

انتقلت على الفور قوات الأمن والإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مستشفى كفر شكر وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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