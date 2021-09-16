الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«ثقافة المنيا» تطلق فعاليات المسرح المتنقل ضمن مبادرة «حياة كريمة»

فعاليات المسارح المتنقلة
فعاليات المسارح المتنقلة لثقافة المنيا بقرية جريس

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الثقافة بالمحافظة، نفذت أولى فعاليات المسارح المتنقلة، بقرية جريس، بمركز أبوقرقاص، والتي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والذي يأتي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع، في إطار المشروع القومي لتحقيق العدالة الثقافية، ولتحقيق كافة جوانب التنمية المجتمعية للمواطن بقرى الريف المصري.
 

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فعاليات المسارح المتنقلة لثقافة المنيا بقرية جريس

أكد المحافظ، أن هناك تنسيقا دائما مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لدعم ونشر الوعي الثقافي، مشيراً إلى ان مشروع المسارح المتنقلة يأتي في إطار سعي وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن، بهدف اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم، مشيراً إلى ان الفعاليات تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، بقرى مركز أبو قرقاص، وهي، (جريس، وأبيوها، وبنى عبيد)، والتي تعد من القرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 

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فعاليات المسارح المتنقلة لثقافة المنيا بقرية جريس

من جانبه أوضح خالد إسماعيل، مدير مديرية الثقافة بالمنيا، أنه تم بدء فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس، حيث استمرت الفعاليات على مدار يومين، وتضمن برنامج اليوم الأول، ورشة لتعليم الرسم والتلوين لأبناء القرية، ورشة بالخيوط، والشرائط، والتدريب على عمل مفارش، ومكرميات، كما أقيمت محاضرة من أعلام بلدي، حاضرها الشاعر أسامة أبوالنجا، رئيس نادي الأدب المركزي، كما أقيم معرض كتاب تضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تنوعت فقرات الحفل، ما بين فقرات غنائية، وقدم فريق كورال أطفال المنيا عرضاً فنياً، مشيراً إلى أن العروض شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من أبناء القرية.

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فعاليات المسارح المتنقلة لثقافة المنيا بقرية جريس
ثقافة المنيا المسرح المتنقل أعمال مبادرة حياة كريمة قرية جريس مركز أبوق أسامة القاضي

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