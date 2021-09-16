«أوقاف أسوان» تستقبل الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي (صور)

استقبلت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور رمضان عبد السميع وكيل الوزارة، الدفعة السابعة من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة للمديرية، من لحوم صكوك الأضاحى لهذا العام 1442 هـ/ 2021 م، وقدرها 4 طن.

وذلك فى إطار توزيعها على الأُسر المستحقة للرعاية على مستوى المحافظة، وضمن جهود وزارة الأوقاف لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدودى الدخل.

صكوك الاضاحى بأسوان

ووصل إجمالي دفعات صكوك الأضاحي التي تم استلامها حتى الآن 28 طنا، على مدار فترات متقاربة.

وجاء توزيع صكوك الأضاحى بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف، والعميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ولفيف من قيادات المديرية.

صكوك الاضاحى بأسوان

جدير بالذكر أنه خلال 3 سبتمبر الماضي، استقبلت الدفعة السابعة لصكوك الأضاحي، وأجري توزيعها ضمن جهود وزارة الأوقاف لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل.