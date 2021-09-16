الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف أسوان» تستقبل الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي (صور)

صكوك الاضاحى بأسوان
صكوك الاضاحى بأسوان

استقبلت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور رمضان عبد السميع وكيل الوزارة، الدفعة السابعة من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة للمديرية، من لحوم صكوك الأضاحى لهذا العام 1442 هـ/ 2021 م، وقدرها 4 طن.

وذلك فى إطار توزيعها على الأُسر المستحقة للرعاية على مستوى المحافظة، وضمن جهود وزارة الأوقاف لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدودى الدخل.

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صكوك الاضاحى بأسوان 

ووصل إجمالي دفعات صكوك الأضاحي التي تم استلامها حتى الآن 28 طنا، على مدار فترات متقاربة.

وجاء توزيع صكوك الأضاحى بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف، والعميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ولفيف من قيادات المديرية.

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صكوك الاضاحى بأسوان 

 

جدير بالذكر أنه خلال 3  سبتمبر الماضي، استقبلت الدفعة السابعة لصكوك الأضاحي، وأجري توزيعها  ضمن جهود وزارة الأوقاف  لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوى الدخل.

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صكوك الاضاحى بأسوان 
مديرية أوقاف أسوان الأوقاف صكوك الأضاحي اضحية اوقاف أسوان وزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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