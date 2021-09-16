«التنمية السياحية» تحقق صافي ربح بـ695 مليون جنيه

ترأس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بحضور اللواء محافظ أسوان وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث قرر الموافقة على اعتماد الحساب الختامى والمركز المالى المعدل للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2020/2021 المنتهى فى 30/6/2021، حيث حققت الهيئة 879 مليون جنيه إجمالى الإيرادات بصافى ربح 695 مليونا.

واستعرض سراج سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بعض إنجازات السنة المالية 2020/2021 المنتهى فى 30/6/2021، ومنها إضافة 2469 غرفة فندقية جديدة و5389 وحدة سياحية جديدة بمناطق التنمية المختلفة، بالاضافة إلى إجراء 773 مراجعة بيئية و597 مراجعة فنية ومستندية وتخطيطية لمشروعات التنمية و قيام 95 مأمورية مساحية للمعاينة والتوقيع وضبط الحدود والتدقيق والإسترداد.

وخلال الاجتماع أطلع الدكتور خالد العناني، أعضاء مجلس الادارة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص مشروع القرار أيضا على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية لتكون برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي.