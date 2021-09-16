تكريم الموظفين المتميزين بالدراسات العليا والبحوث في «آداب عين شمس»

كرّمت الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة كلية الآداب بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث الموظفين والعمال المتميزين بالقطاع والذى يشمل إدارات: “الدراسات العليا، والعلاقات الثقافية، الحوليات وإدارة المكتبة”.

وحضر التكريم الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإيمان محمود أمينة الكلية.

وقالت الدكتورة شيرين مظلوم إن تكريم مديرى الإدارات التابعة للقطاع وكذلك الإدارات المعاونة ومرؤسيهم والعمال برعاية الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، يأتى تتويجا لجهود منظومة العمل المتكاملة الملحوظة والفعالة خلال العام الماضى ولحرصهم على استمرار العمل وسط الضغوط الكبيرة وتحديات مواجهة فيروس كورونا وتحديات تحول الدراسة عبر اللإنترنت في بعض الأحيان، وكذلك المساهمة في التحديث الرقمى لمكتبة الكلية الذى أطلق إشارة البدء به الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة نظرا لأهميته في المرحلة القادمة الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في رفع التصنيف الدولى للجامعة، بالإضافة إلى العمل على رفع المستوى العلمي لمجلة الحوليات وحصولها على أرقى التصنيفات.

وأكدت مظلوم أن التكريم استهدف التقدير المعنوى للعاملين ومراعاة الجانب النفسي للارتقاء بجودة العمل واستمراريته.

وتناولت فقرات الحفل عرض فيديو يوضح الإنجازات التي قام بها موظفو القطاع خلال العام الماضى.

كما أهدى الموظفون درع التميز للدكتورة شيرين مظلوم تقديرا لها على حسن معاملتها لهم ولإدارتها الرشيدة.