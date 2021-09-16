الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفراء 7 دول بينها مصر يتفقدون استعدادات عقد القمة الفرانكفونية بتونس

قيس سعيد
قيس سعيد

وصل 7 سفراء لدول مصر والسنغال والمغرب وموريتانيا والكاميرون ولبنان وبوركينافوسو و20 قائمًا بالأعمال لدول أخرى بتونس اليوم الخميس إلى مطار جربة جرجيس الدولي للاطلاع على الاستعدادات الجارية للقمة الفرانكفونية التي ستحتضنها الجزيرة يومي 20 و 21 نوفمبر القادم.

وذكر مصدر مطلع، أنه تم وضع برنامج زيارات ميدانية للسفراء والقائمين بالأعمال على مدى يومين للعديد من المواقع بجزيرة جربة.

يشار إلى أن لقاءات رؤساء دول البلدان العضوة في المنظمة الدولية للفرانكوفونية تقام منذ عام 1986 كل عامين، وأثناء هذه القمم، يقوم رؤساء الدول أو الحكومات بالتحدث والنقاش في السياسة الدولية، والاقتصاد الدولي، وكذلك حقوق الإنسان، التعليم، الثقافة.

وأكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن التحضير للقمة الفرانكفونية بتونس (بجزبرة جربة، ولاية مدنين) يجري على قدم وساق وعلى مدار الساعة لإنجاح هذا الحدث ، مشيرًا إلى أن وفودًا من المنظمة الفرانكفونية زارت جزيرة جربة لمعاينة الأطر المتوفرة والوقوف على كل الاستعدادات.

وقال «الجرندي» خلال جلسة بالبرلمان التونسي ايو الماضي: إن العلاقات الدبلوماسية بين تونس ومختلف البلدان الإفريقية المنضوية تحت المنظومة الفرانكفونية مستمرة، مؤكدًا أن هذه العلاقات لا تنتظر المناسبات لتدعيمها وتقويتها.

وبخصوص مدى تحضير تونس لاتفاقيات ومجالات تعاون مع البلدان الإفريقية بمناسبة احتضان القمة الفرانكفونية، قال الجرندي "لا نترقب مناسبات معينة لعقد اللقاءات الثنائية مع الدول الإفريقية أو غيرها من الدول والتعاون مستمر دائمًا وليس خلال المناسبات".

تونس القمة الفرانكفونية مصر

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