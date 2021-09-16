«تعاون اقتصادى وزيارات متبادلة».. طفرة نوعية فى تاريخ العلاقات المصرية البحرينية

تاريخٌ ممتد وعقودٌ شاهدة على مسار العلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر ومملكة البحرين، فطالما أكد الرئيس السيسي أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من مصر، فيما تعددت مواقف عاهل البحرين الداعمة للدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعبًا، والتي تكللت بالعديد من الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، وكان آخرها زيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مصر اليوم الخميس، واجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ.

وشهدت العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين العديد من المحطات التاريخية الشاهدة على عمق أواصر التعاون والدعم المتبادل بين البلدين طوال عقودٍ مضت، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971، وتقديم أول سفير مصري لأوراق اعتماده بالمنامة عام 1973، حتى أقرت مصر رسميًا عام 2002 التعديلات الدستورية التي تحولت في أعقابها البحرين إلى النظام الملكي.

كما كانت البحرين من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو 2013، واعتاد العاهل البحريني، على مشاركة مصر في جميع مناسباتها المهمة، حيث حضر حفل تنصيب الرئيس السيسي، وشارك في حفل افتتاح قناة السويس، ومؤتمر مصر الاقتصادي لدعم الاقتصادي الوطني، وكذلك المشاركة في القمة العربية التي ترأستها مصر في دورتها الأخيرة.

العلاقات السياسية وتبادل الزيارات

وبلغت العلاقات البحرينية المصرية أكثر الفترات ازدهارًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أصبحت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة هي: التعاون الوثيق بين القيادتين وتأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة مختلف التحديات، والتعاون المشترك في شتى المجالات".

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعددت زيارات عاهل البحرين إلى مصر، خاصة في عهد الرئيس السيسي، حيث أجرى زيارة رسيمة للبلاد في أبريل عام 2016، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث الجانبان آنذاك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وخلال تلك الزيارة، قام الرئيس السيسي بمنح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة "قلادة النيل" التي تعد أرفع وسام مصري، وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى المواقف النبيلة التي اتخذها ملك البحرين إزاء مصر.

وفي مارس 2017، أجرى الملك حمد بن عيسى، زيارة أخرى إلى مصر، وبحث مع الرئيس السيسي، آنذاك، عددًا من الموضوعات المطروحة على القمة العربية بالأردن.

وفي مايو 2019، زار عاهل البحرين مصر، وبحث مع الرئيس السيسي سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وفي نوفمبر من العام ذاته، استقبل الرئيس السيسي، عاهل البحرين، وبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية.

زيارات الرئيس السيسي للبحرين

من جانبه، أجرى الرئيس السيسي العديد من الزيارات الرسمية إلى مملكة البحرين، ففي آواخر أكتوبر 2015، شارك الرئيس السيسي، في الدورة الحادية عشرة لـ "منتدى حوار المنامة"، حيث استقبله العاهل البحريني، واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين مصر ومملكة البحرين وسبل دعمها وتعزيزها فى جميع المجالات والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.

وفي مايو 2017، قام السيسي بزيارة للبحرين، وبحث مع الملك حمد بن عيسى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، ومنح عاهل البحرين، الرئيس السيسي، وسام الشيخ عيسى آل خليفة، وهو أرفع وسام بحرينى امتنانًا لمساندة مصر الدائمة للبحرين.

وفي أغسطس 2018، أجرى الرئيس السيسي زيارة أخرى لمملكة البحرين التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الصف العربي وتعزيز تضامنه لما فيه صالح الأمة العربية.

العلاقات الاقتصادية

على الصعيد الاقتصادي، شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين أشكالًا متعددة ومتنوعة في جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية، كما تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموًا متزايدًا.

وتحتل البحرين المرتبة الـ 16 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى وفقًا للبيانات الرسمية عام 2019، بإجمالى استثمارات يبلغ 3.2 مليار دولار من خلال ما يقرب من 216 مشروعًا.

تتركز هذه الاستثمارات فى مجالات التمويل والإنشاءات والتصنيع والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والبحرين نحو 392.5 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019.