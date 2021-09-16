محمد الشافعى يكتب: صائد الدبابات.. فى رثاء البطل إبراهيم عبدالعال

هادئ الطباع والملامح.. حلو الحديث.. شديد التواضع.. قليل الكلام كثير العمل والإنجاز، يرفع رايات الإخلاص والوفاء لكل قادته وأساتذته.. يُنكر ذاته.. يعتصم دومًا بقيم الإيثار والمودة.. يضحّى دومًا من أجل الآخرين.. إنه البطل إبراهيم عبدالعال.. الذى استطاع أن يحفر اسمه على جدران الخلود.. كواحد من أبرز وأهم «صائدى الدبابات» فى العالم.. فبعد أن كان الحد الأقصى الذى استطاع أن يصل إليه المقاتل فى الحروب العالمية تدمير سبع دبابات فقط.. استطاع الجندى المصرى أن يكسر كل الأرقام القياسية.. وتمخضت عن حرب أكتوبر مجموعة كبيرة من صائدى الدبابات يتقدمهم الأبطال: محمد المصرى «٢٧ دبابة»- محمد عبدالعاطى «٢٣ دبابة»- إبراهيم عبدالعال «١٨» دبابة.. محمد الألفى «١٨» دبابة.. بكر العدل «١٧» دبابة.. ويحيى حسنين «١٢» دبابة.. إلخ.. وغيرهم الكثير بأرقام أقل من ذلك.. وقد استطعت جمع بطولات الثلاثة الكبار فى كتابى «صائدو الدبابات.. حساسية المايسترو ودقة الجراح».. وقد رحل عن دنيانا منذ أيام قليلة البطل إبراهيم عبدالعال، عن عمر ناهز السبعين عامًا.. حيث ولد فى قرية «نوب طريف»، التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، ١٦ أبريل عام ١٩٥١.. والتحق بكُتاب القرية مثل كل أبناء الفلاحين.. ثم بالمدرسة الابتدائية والإعدادية.. ليلتحق بعد ذلك بالمدرسة الفنية التجارية ويحصل على الدبلوم فى منتصف عام ١٩٦٩.. حيث كانت حرب الاستنزاف تشهد أعظم مراحلها من خلال الضربات الموجعة التى كان يوجهها أبطال مصر إلى الجيش الصهيونى على طول الجبهة.. وكان الرئيس عبدالناصر يسعى إلى أن يصل بالجيش المصرى إلى مليون مقاتل، وكانت خطة إعادة بناء القوات المسلحة، بعد أحداث يونيو ٦٧، قد اعتمدت بشكل أساسى على تجنيد حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.. ولذلك تم تجنيد إبراهيم عبدالعال فى الأول من سبتمبر عام ١٩٦٩.. وبعد فترة التجنيد الأولى.. التحق بالكتيبة «٣٥ فهد» للصواريخ المضادة للدبابات.. ليكون على موعد مع بداية التدريبات على الصاروخ الجديد «ساجر» أو «الماليوتكا».. الذى استطاعت مصر الحصول عليه من السوفيت بعد جهود جبارة.. وهو صاروخ متطور جدًا.. وكانت وحدات الجيش تعتمد قبل يونيو ١٩٦٧ على صاروخ ٣RPG.. وهو قليل التأثير.. إن شئنا الدقة عديم التأثير على جسم الدبابة.. وقبل نهاية شهر يونيو ١٩٦٧ استطاعت مصر الحصول على صاروخ ٧RPG، والذى تم استخدامه ضد دبابات العدو فى معركة رأس العش يوم ٣٠ يونيو ١٩٦٧.. وأدى إلى تدمير أكثر من عشر دبابات للعدو.

أما صاروخ الماليوتكا الذى أطلق عليه الجنود المصريون اسم «فهد».. لأنه ينقض على الدبابة ويحولها إلى كتلة من النار فى بضع ثوان.. كما أطلقوا عليه اسم «الننوس» لصغر حجمه.. فيحتاج هذا الصاروخ إلى «حساسية المايسترو ودقة الجراح».. وكان السوفيت يرفضون إعطاء مصر هذا السلاح انطلاقًا من اعتقادهم المريض بأن الجندى المصرى لن يستطيع استيعاب التكنولوجيا المتقدمة لهذا السلاح.. الذى يتكون من قاعدة إطلاق ومنظار.. ويستطيع إصابة الهدف من على بعد ثلاثة كيلومترات، ويحتاج حساسية مفرطة ودقة هائلة من المقاتل الذى يتعامل معه.. حيث يتم الإطلاق من خلال «عصاتين» وأى حركة ولو ملليمتر زيادة أو نقصان تطيح بالصاروخ بعيدًا عن الهدف.. واستطاع قادة القوات المسلحة تجهيز تدريبات أولية فى سيارات مُعدة لذلك على طريقة «المحاكاة» قبل أن يستخدم الأبطال الصواريخ الحقيقية.. وكانت مفاجأة للخبراء السوفيت عندما اكتشفوا السرعة الرهيبة التى استوعب بها جنود مصر تكنولوجيا هذا الصاروخ الصعب، الذى استطاع بعد ذلك حسم معركة الدبابات الكبرى فى معركة أكتوبر ١٩٧٣.

التحق البطل إبراهيم عبدالعال بالكتيبة «٣٥ فهد» بقيادة المقدم جلال الجيار، ثم المقدم عبدالجابر أحمد على، وتصادف أن تضم هذه الكتيبة البطل الآخر محمد عبدالعاطى ابن محافظة الشرقية.. وكانت هذه الكتيبة ملحقة على الكتيبة ١٦ التى كان يقودها المقدم محمد حسين طنطاوى.. والتابعة للواء ١٦.. التابع للفرقة ١٦ التى كان يقودها العميد عبد رب النبى حافظ.. وقد وصل العميد حافظ إلى رتبة الفريق وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية.. ووصل طنطاوى إلى رتبة المشير وتولى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى لسنوات طويلة.

وكانت الكتيبة ١٦ ومعها الكتيبة ٣٥ فهد على موعد مع القدر من خلال خوض واحدة من أهم ملاحم حرب أكتوبر العظيمة وهى معركة «المزرعة الصينية».. حيث استطاع المقدم طنطاوى أن يقود قواته بشجاعة منقطعة النظير.. لمواجهة قوات الصهيونى إريل شارون.. الذى استغل فشل تطوير الهجوم المصرى يوم ١٢ أكتوبر.. كما استغل الفاصل بين الجيشين الثانى والثالث.. ليبدأ عمليته التى أطلق عليها اسم «الغزالة».. لعمل ثغرة «الدفرسوار».. حيث ركزت قوات العدو كل وسائل النيران، من قوات جوية وصاروخية ومدفعية، باتجاه هذه المنطقة.. وبدأت معركة المزرعة الصينية يوم ١٥ أكتوبر.. ونجح طنطاوى وجنوده فى الصمود لهذا الهجوم الكاسح.. وفى الثامنة مساءً هاجم العدو بثلاثة لواءات مدرعة بقوة «٢٨ دبابة» ولواء مظلات ميكانيكى.. وظهرت فى هذه اللحظة كفاءة وبطولات إبراهيم عبدالعال فى التصدى لهذه الدبابات بالصاروخ فهد.. الذى يزن ١٥ كيلوجرامًا.. وطوله ٨٦ سم.. ومداه من ٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ متر.. وقوة اختراقه للصلب تصل إلى ٤٠ سم وببؤرة لهب ٦٠٠٠ درجة مئوية.. وعند إصابته للهدف ينتج عنه انفجار يصل إلى ١٠٠ ألف ضغط جوى على السنتيمتر.. ولا تنتج عن انفجاره شظايا.. وأثناء انطلاقه يدور حول نفسه ٨٫٥ لفة فى الثانية.. ويحتاج هذا الصاروخ متابعة بالعين المجردة.. وتوجيه أثناء السير.. وذلك بالتحكم اليدوى.. مع ضبط التوقيتات حيث يتطلب الصاروخ فهد ثلاث مراحل للتجهيز والإطلاق هى:

- التجهيز على قاعدة الإطلاق وتحتاج هذه المرحلة إلى ٧٠ ثانية.

- زمن مرور الصاروخ للوصول إلى الهدف «الدبابة» ٢٧ ثانية.. يقطع الصاروخ خلالها مسافة ثلاثة كيلومترات.

- تدمير الهدف بعد الاصطدام به ويحتاج ذلك إلى ثلاث ثوانٍ.

وقد أصيب الصهاينة بالذهول من قدرة المصريين على سحق دباباتهم بذلك الصاروخ الصغير، الذى يجعلهم دائمًا فى مواجهة الدبابة.. ولكنهم يتحركون بخفة ورشاقة.. ويطلقون صواريخهم بكل دقة ومهارة.

وأمام هذا الهجوم الكاسح للقوات الصهيونية أمر المقدم حسين طنطاوى بحبس النيران لأطول فترة ممكنة.. وبعدم إطلاق صواريخ فهد على الدبابات إلا بعد أن تقترب لمسافة ٥٠٠ متر.. وبإشارة ضوئية تم فتح جميع أسلحة الكتيبة ضد القوات المتقدمة لمدة ثلاث ساعات حتى أول ضوء.. وأصيب العدو بخسائر فادحة فى الأفراد والمعدات.. وفى كتاب «حرب الشرق الأوسط» يعترف قائد كتيبة المظليين الصهاينة بالخسائر فى هذه المعركة، حيث يقول: «كنا متقدمين وكنا نظن أن المصريين مستغرقون فى النوم.. لأننا كنا نهاجم بعد منتصف الليل.. وما إن وصلنا مشارف حقول الألغام لفتح الثغرات فى الدفاع.. حتى وجدنا المنطقة فجأة مضاءة بالكامل.. والنار حولنا من كل الاتجاهات.. وخطوط النيران الثابتة كما تعلمناها فى ورشة المظلات ينفذها المصريون ببراعة، واكتشفنا أن المصريين لم يعودوا هؤلاء الذين يجهلون القراءة والكتابة.. واتضح أنهم يعرفون كيف يستخدمون أجهزة الرؤية الليلية المعقدة.. ويطلقون النيران على أهدافهم ببراعة، ولم نستطع أن ننسحب ولذا كانت خسائرنا كبيرة.

وفى صباح السادس عشر من أكتوبر كان لدى الصهاينة تصميم غريب على الوصول إلى شاطئ القناة.. ودارت معارك شرسة تحطم خلالها الكثير من دباباتهم.. ولكن قوات المظلات كانت مُصرة على التقدم فى حماية الطيران والمدفعية.. وعلى الفور طلب الرقيب إبراهيم عبدالعال من زملائه وقف إطلاق النار.. وأخذ اليد الخشبية لـ«الكريك» الذى يحفر به، ووضع «الخوذة» فوقها.. وراح يحركها لأعلى وأسفل عدة مرات.. وعندما يرفع الخوذة.. تنطلق فى اتجاهه مئات الطلقات.. وكرر ذلك عدة مرات.. ثم توقف عن رفع الخوذة.. عندئذ ظن جنود العدو أنهم قد قتلوه.. فاندفعوا بسرعة فى اتجاه الحفرة.. وكان عبدالعال قد اتفق على إشارة معينة مع الملازم أول فؤاد قائد الفصيلة والرائد بسيونى قائد السرية وبقية زملائه.. وعند إطلاق هذه الإشارة قام الجميع بإطلاق نيران كثيفة على جنود المظلات الصهاينة.. ليتم قتلهم جميعًا ولم ينجُ منهم أحد.. وكان عددهم سبعة جنود.

وصل القتال مع قوات العدو عند المزرعة الصينية إلى حد التلاحم.. فطلب الرائد بسيونى أن يخلى عبدالعال المكان.. ومعه أفراد الطاقم.. وأن يتجه إلى اليمين فى موقع مرتفع.. فاتجه عبدالعال إلى تبة أعلى جهة اليمين، وأعد صواريخه للاشتباك مع دبابات العدو، ومن موقعه على التبة المرتفعة لمح عربة مجنزرة محملة بجنود الكوماندوز الصهاينة قادمة فى اتجاه الكتيبة ١٦ مشاة.. وعلى الفور قرر عبدالعال تفجير هذه السيارة، فأطلق صاروخًا فى اتجاهها.. ليصيبها إصابة مباشرة.. أشعلت فيها النيران.. وقتلت بعض الجنود.. وحاول باقى الجنود الفرار.. فلاحقهم أبطال الكتيبة ١٦ مشاة وقتلوهم جميعًا.. وظل عبدالعال فوق التبة التى تحولت إلى هدف لنيران طائرات ومدفعية العدو.. ورغم ذلك ظل يقاتل بشراسة حتى نفدت الذخيرة تمامًا.. فطلب الرائد بسيونى منه أن يترك التبة لعدم جدوى البقاء عليها بعد نفاد الذخيرة.. وخاصة بعد أن أصيبت قاعدة التوجيه التى يستخدمها فى إطلاق الصواريخ بشظية من نيران العدو.. فنزل من على التبة وتوجه إلى موقع جديد.. وتم إصلاح قاعدة التوجيه.. وفى يوم ١٨ أكتوبر استطاع إبراهيم عبدالعال تدمير دبابتين للعدو واستطاع زملاؤه فى الطاقم تدمير أربع دبابات أخرى.. ليكون هذا اليوم خاتمة بطولات صائد الدبابات فى حرب أكتوبر، تلك البطولات التى بدأت يوم ٧ أكتوبر بتدميره ثلاث دبابات للعدو.. وفى يوم الثامن من أكتوبر قام بتدمير ثلاث دبابات أخرى.. أما فى يوم التاسع من أكتوبر فاستطاع تدمير ست دبابات للعدو.. وفى يوم الثانى عشر من أكتوبر استطاع تدمير ثلاث دبابات.. ليصل إجمالى الدبابات التى دمرها للعدو إلى ثمانى عشرة دبابة.. إضافة إلى عربتين مصفحتين.. وكان العميد محمد عبدالحليم أبوغزالة.. قائد مدفعية الجيش الثانى فى حرب أكتوبر قد قال لأبطال صواريخ فهد «ماليوتكا»: «من يستطيع تدمير ثلاث دبابات سنقيم له تمثالًا فى ميدان التحرير.. وسنمنحه نجمة الشرف العسكرية». ورغم ذلك لم يحصل البطل إبراهيم عبدالعال إلا على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى فى عام ١٩٧٤ بينما حصل زميلاه محمد المصرى ومحمد عبدالعاطى على وسام نجمة سيناء.

وقد حصلت الكتيبة ٣٥ فهد على تقدير واحترام كل قادة القوات المسلحة، وتم إطلاق اسم «عفاريت عبدالجابر» نسبة إلى قائد الكتيبة المقدم «اللواء» عبدالجابر أحمد على، وقد شاركت كثيرًا فى ندوات ومحاضرات مع اللواء عبدالجابر «رحمه الله» ومع البطل إبراهيم عبدالعال.. وشاهدت بعينى مدى التقدير والاحترام والإجلال الذى يكنه عبدالعال لقائده.. خاصة بعد أن تحولت العلاقة إلى ما يشبه الأبوة والبنوة.

وبعد أن أنهى البطل رسالته مع القوات المسلحة.. عاد إلى الدقهلية ليقيم فى مدينة طلخا.. ويعمل فى مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية.. ويواصل رحلته مع التعليم.. فاستطاع الحصول على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام ١٩٨٥.. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المراجعة من جامعة المنصورة فى عام ١٩٩٣.

وعلى مدى السنوات الماضية كان البطل إبراهيم عبدالعال عنصرًا فاعلًا على صفحات السوشيال ميديا.. وفى الندوات والمؤتمرات التى تتحدث عن حربى الاستنزاف وأكتوبر.. والغريب أن آخر ما كتبه البطل الراحل كان عن الشهداء حيث كتب تحت عنوان «أسماء خالدة لا تفارقنا»: «مع الخالدين فى معارك أكتوبر، رمضان ١٩٧٣، ومعارك الاستنزاف.. لقد وجب علينا أن نخلدهم.. والتخليد لا يكون إلا بذكرهم وسرد جزء من بطولاتهم الفذة.. فهنيئًا لهم مع الأنبياء والصديقين، طبتم مستقرًا وفى نعيم أزلى إلى يوم القيامة.. الفريق عبدالمنعم رياض استشهد يوم ٩ مارس فى منطقة المعدية نمرة ٦ شرق الإسماعيلية.. وهو الجنرال الذهبى كما سماه السوفيت.. عشق الحياة العسكرية، استشهد وهو يعيد الكرامة لوجه الوطن.. و(لسان التمساح)شهدت الثأر له.. فتكون لحظة النهاية التى يخلدها التاريخ.. فيصير يوم وفاته يومًا لكل الشهداء.. الشهيد إبراهيم الرفاعى الأسطورة قائد المجموعة ٣٩ قتال.. الشهيد أحمد حمدى.. الشهيد فاروق نجم.. الشهيد إبراهيم عبدالتواب أسطورة الصمود فى كبريت.. الشهيد شفيق مترى سدراك.. وشهداء الكتيبة ٣٥ فهد.. عبده عمر.. جعفر بيومى.. صبحى يعقوب.. حامد عيد.. عبدالمولى السيد.. أنور عماد.. رضا حمودة.. كل شهدائنا أحياء عند ربهم.. حياة طيبة كريمة لا يعلمها إلا الله.. فهم أحياء عند ربهم وأحياء بيننا بسيرتهم العطرة وشجاعتهم وبطولاتهم.. إن الله قد اختار هذه الأمة للجهاد فى سبيله دفاعًا عن الدين والوطن والعرض والشرف والكرامة.. وإننى على ثقة أن التاريخ سوف يظل يذكر هؤلاء الأبطال».. ونحن أيضًا على ثقة بأن التاريخ سيظل يذكرك يا أيها البطل العظيم.