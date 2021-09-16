محمد المخزنجي: أكتب الآن قصة حبى لابنة «خواجة يونانى ثرى» حين كنت فى عمر 8 سنوات

محمد المخزنجى.. اسم يُصيب من ينطقه- وهو يعرف قدره- بالقشعريرة، أو بإحساس دافئ يدبّ فى كل أوصال الجسد.. هل لأنه كاتب كبير يعصف بوجدان قارئه؟ أم لأنه عبقرى كامل اجتمعت فيه شمولية الطبيب/ الحكيم/ الحكّاء/ الشاعر/ الفنان؟.. لكن يكفى أن نقول: إنه آخر أغصان شجرة الأدب الرفيع الخالد التى حفرها مبدعو الخمسينيات والستينيات، وما زالت تزهر وتنمو ثمارها الطيبة.

لا يحب «المخزنجى» الحديث كثيرًا، هو يتعامل مع الحياة على أنه جاء إليها ليكتب كلمته ويمضى، هو حتى لا يؤمن بفكرة خلود الأدب، التى يدور فى فلكها كل مبدعى وعباقرة الدنيا، ويرى- رغم عظمته- أنه مجرد إنسان عابر وسط الجنس البشرى الهائل، لذلك عندما يتكلم «المخزنجى» تسترق الآذان السمع، لأنه سيقول قول المبصر العارف الزاهد، الذى نشعر بحكمته فى تفاصيل حياتنا.

وفى الحلقة الثانية والأخيرة من حديثه مع «الدستور» يروى «المخزنجى» ذكرياته عن فترة الطفولة، ورحلة اكتشاف موهبته فى الكتابة وتنميتها، والروافد التى استمد منها ثقافته ومعرفته، وبداية مسيرته فى النبوغ الأدبى وغيرها من التفاصيل.

■ القراءة كانت الأساس الذى شكل وعيك الثقافى والمعرفى منذ الصغر.. هل يمكن أن تحدثنا عن تجربتك معها؟

- بدأت كما يبدأ كل الأطفال بقراءة مجلات الصغار «سمير، وميكى، وسلسلة المكتبة الخضراء»، لكن من الصف الأول الإعدادى بدأت أقرأ سلسلة «كل شىء عن»، وما أجده من روايات، وأذكر منها رواية «أنا الشعب» لمحمد فريد أبوحديد.

فى الصف الثالث الإعدادى كنت أمارس رياضة الجمباز، وقفزت معها إلى قراءة كلاسيكيات الأدب الروسى، كنت أول فريق المحافظة فى اللعبة، وكان فريقنا المكون من ٦ لاعبين يذهب إلى بطولة الجمهورية التى تقام فى مركز شباب الجزيرة مع المدرب وإدارى من مديرية الشباب، ونبيت بعد المباريات فى لوكاندة بالعتبة، كنت معجبًا باللاعبين الروس الذين كانوا أبطال العالم آنذاك، فى الصباح كنا نذهب إلى ملاعب البطولة ونعود قبل الغروب، نأكل ونستريح ونخرج لنتجول فى محيط اللوكاندة حتى الثامنة مساءً بحد أقصى، لننام ونصحو مبكرين نشطين.

وفى أثناء سيرى وجدت سور الأزبكية والكتب التى تباع بقروش، وتوقفت أمام مجلدين لكاتبين روسيين، أحدهما «آسيا وجداول الربيع» لتورجينيف، والثانى «قصص» لأنطون تشيخوف، اشتريتهما بـ٣ تعريفة، يعنى قرش ونصف القرش.

■ هل كنت تشترى كتبًا بعينها أم ما يقع أمامك؟

- لا، لم أكن أعرف شيئًا عن الكاتبين المذكورين وقتها، فقط اكتشفت وأنا أتصفح أن هناك «كتابة حلوة ومؤثرة»، ثم إن السعر كان زهيدًا جدًا أيامها، فاشتريت المجلدين.

وقتها كان المدرب يحرص على أن ننام مبكرًا لنستيقظ مبكرًا بهمة ونشاط لخوض مباريات البطولة، لكننى ما إن بدأت قراءة رواية «تورجينيف» حتى لم أستطع التوقف، وتسللت من السرير إلى ردهة جانبية بها لمبة ضعيفة الضوء، مكثت أقرأ وأبكى متأثرًا بما أقرأه من رواية «جداول الربيع»، وطبعًا لم أنم جيدًا ولم يكن أدائى جيدًا فى البطولة. أعتقد أن الانشغال العميق بالأدب لا يتيح فرصة كافية للرياضة عند مستوى منافسات البطولة.

بعد ذلك قرأت للكُتاب الروس العظام «دوستويفسكى وتولستوى وجوجول وليرمنتوف وجوركى»، ومنهم إلى كُتاب الغرب «شتاينبك وهيمنجواى وفلوبير وزولا»، وغيرهم، كنت أقرأ العمل فى يوم واحد دون توقف حتى لو لم أنم ليوم متواصل.

والمفارقة أننى لم أقرأ لكتابنا المعاصرين إلا بعد الكتاب العالميين، وحين وقعت على قصص يوسف إدريس أدركت أن هذا هو نحن، وانجذبت إلى كتابات جيل الستينيات، لكن مع الوقت كان لا بد أن أعود لأقرأ من سبقوهم من كتابنا المصريين والعرب، إننى مع أولى سنوات الجامعة كنت قارئًا معقولًا لأدبنا والأدب العالمى.

■ متى بالضبط أدركت أن لديك موهبة الكتابة؟

- مع أن هذه النبتة قد ظهرت تجلياتها فى المرحلة الجامعية، لكن أصولها وبذورها أُلقيت فى الطفولة، كنت حينها فى السنة الخامسة الابتدائية، وكنت خطيب المدرسة فى المناسبات التى تخرج فيها كل الفصول إلى الحوش للاحتفال بالمناسبات الوطنية أو الاجتماعية، وكانوا يضعون لى طاولة لأقف عليها حتى أطل على الصفوف من مكان مرتفع، كنت أكتب ما أقرأه من خطب وترتعش يدى بالورقة من هول الموقف، لكننى كنت أسيطر على صوتى وعلى الكلمات، وهذا ما فقدت إجادته الآن، وتجلت تلك البذرة فى اكتشاف ما هو مميز عندى كطفل.

وظهر تميزى فى كتابة القصص فى هذه المرحلة أيضًا، فى شكل مواضيع الإنشاء فى حصص «التعبير»، التى كانت تطلب كتابة قصة شاب مكافح أو طفل يتيم أو أم مثالية أو ما يشابه كل ذلك.

وهنا أدين بالفضل للأستاذ «عثمان» مدرس اللغة العربية بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية. كنت فى الصف السادس الابتدائى، وكان موضوع التعبير قصة تحت عنوان لا أذكره، وكان الأستاذ عثمان يأخذ الكراريس ليصححها فى البيت ويأتى بها فى اليوم التالى ليوزعها مع إبداء الملاحظات السلبية أو الإيجابية والدرجة فى كل حالة، وأخيرًا جاء دورى فتوقف، وأمرنى أن أخرج من الدكة حيث أجلس وطلب منى الوقوف أمام السبورة.

حسبت فى نفسى أن هناك مصيبة ارتكبتها، خاصة وقد تركنى واقفًا وخرج مسرعًا من الفصل وعاد بناظر المدرسة، وقال لى: اقرأ ما كتبته، فقرأت، وإذا بالناظر الرهيب المهيب يصفق لى فى حماس ويأمر كل الفصل بالتصفيق لى ويأخذنى فى حضنه فيما كان الأستاذ عثمان يقف منشرحًا وكأن ابنه فاز بجائزة.

كانت الجائزة ثمينة جدًا، جائزة اكتشاف منطقة متميزة عند طفل لا يعرف أنه يمتلكها، لهذا، أرجع أى تدهور ثقافى أو حضارى أو إبداعى إلى تدهور مقام ومقومات حياة مدرس الابتدائى على وجه الخصوص، ثم مقام ومقومات حياة كل المدرسين بعده.

■ البيئة الخصبة فى مسقط رأسك بالمنصورة وأجواء الطفولة وعملك فى ورشة والدك لدهان السيارات كانت رافدًا مهمًا فى تنمية موهبتك وتجربتك الحياتية.. ماذا عن هذه المرحلة؟

- بالطبع، وما زلت حتى الآن أعيش على ذلك التأثير، فآخر ما أكتبه حاليًا هو قصة حب عن الطفولة، وتدور حول ولد عمره ٨ سنوات كان ابن صاحب هذه الورشة التى يعتليها بيت الأسرة فى الطابق الثانى، وبنت جميلة عمرها ٦ سنوات ابنة أحد الأثرياء أصحاب السيارات التى تأتى للورشة، وهو خواجة يونانى تاجر أقطان، حكاية تتحدث عن أول نفحة حب ورغم أنه طفولى كان حبًا حقيقيًا، وهى تقطع بأن للأطفال قلوبًا تحب وتعشق.

الورشة كانت ساحة اكتساب وعى مبكر بالنسبة لى، اجتماعيًا وإنسانيًا، فقد كنت أعمل مع صبيانها برغم أننى ابن صاحب الورشة، ودون تفرقة، لأن والدى كان رجلًا لا مثيل له فى عطفه وأمانته وصدقه فى كل شىء.

الآن، وبعد أكثر من ستين سنة تعود هذه النفحة لتمس جبينى وروحى بنسيمها، كانت مجرد ساعة من حب الأطفال، لكن خيطها الحريرى الرهيف كأنه تناسج مع العمر كله. شكرًا للورشة، فهذا لم يكن إلا من عطاياها، وثمة قصة أخرى عنها لم تُنشر وقصص تلتمس الكتابة، لقد كانت هذه الورشة، وفوقها بيتنا، برج استطلاع مبكر للطفل الذى كنته، لعالم القرية والطبيعة الخضراء التى تترامى حقولها وراء ظهر ذلك البيت، والمدينة الجميلة الكوزموبوليتانية بحق على مقربة عشر دقائق من ضفة نهرها أمام هذا البيت. أكيد كان ذلك مؤثرًا عميق التأثير، ولعل تأثيره يفسر احتفائى بعالم الحيوان والطبيعة علميًا وأدبيًا، كما يفسر انتباهى للفروق الطبقية بفتونها وشجونها بين فقراء الورشة وأثرياء مرتاديها، وهو انتباه بدأ هجوميًا مندفعًا فى فترة، ثم تريث وصار أحنى وأكثر عطفًا على الجميع الآن. فالإنسان فى وجه من وجوهه كائن ضعيف مهما تسلح بقوة خارج تكوينه الجسدى والنفسى. للأسف لا ندرك هذا إلا متأخرًا، لكن يظل متأخرًا أفضل من أبدًا!

■ ظهر تميزك فى كتابة المقال الأدبى فى الجامعة.. كيف كان الأمر؟

- أعتقد أن السرد هو أساس كل تميز فى كتابة المقال الجيد. لكن الذى لا يعرفه كثيرون أننى تدربت على كتابة المقال قبل أن أكتب القصص، بدءًا من مجلات المدرسة الإعدادية والثانوية، لكن الزخم الأهم كان منذ بداية سنوات الجامعة فى مجلات الحائط، فى فترة حريات نسبية، كانت تسمح بمساحات حرية تعبير معقولة، وبالنسبة لى كانت تجربة جامحة، فقد بدأت بكتابة المقال فى شكل قصصى وبروح نقدية تكاد تكون متهورة، وكنت أنشر مجلة حائط كل يوم ثلاثاء فى كلية طب المنصورة، وكان يتوافد عليها طلاب من كل كليات الجامعة، ولم تكن مجرد كتابة، بل مصحوبة بإخراج متميز وبمصاحبة رسوم تكاد تكون احترافية لصديق من كلية الهندسة اسمه محمد منصور. كانت مجلات الحائط فى الجامعة هى المدرسة الأولى للتدريب على كتابة المقال، وقد كانت عالية التأثير.

■ هل يمكن أن نعتبر مقالك الشهير عن «ماركيز» فتح الباب أكثر للكُتاب العرب ليتعرفوا على الأدب اللاتينى؟

- مقالى عن «ماركيز» والواقعية السحرية قد يكون أول مقال نشر عنه فور فوزه بجائزة نوبل عام ١٩٨٢، وله حكاية، فقد كتبته قبل إعلان الجائزة بعدة أشهر وأرسلته لمجلة البيان، فتأجل نشره غالبًا لما بدا أنه بعيد عن الأولوية، وما إن ظهرت نتيجة الجائزة حتى نُشر المقال بشكل مثير للدهشة كما لو أنه كان نبوءة فوزه.

لقد كان المقال تحليلًا تاريخيًا نفسيًا لـ«التركيبة المشتعلة» لأدب الواقعية السحرية، مجسدًا فى عبقرية «ماركيز»، وأنا مقتنع بأن سيكولوجية بشر أمريكا اللاتينية تضعهم فى خانة «التركيبة المشتعلة» لأسباب منها ما ذكرته فى ذلك المقال عن مزيج الدماء الحارة فى عروق أبناء هذه البقعة الفريدة من العالم، المتكون من اختلاط جينات وفطرة عدة أجناس حارة الانفعالات، الأفارقة الذين ألقت بهم تجارة العبيد على شطآن هذه القارة واختلاطهم بالسكان الأصليين حارّى الانفعالات أيضًا، إضافة لعنصر يخصنا كثيرًا- ونحن من نحن بحرارة انفعالاتنا- ممثلًا بنحو مليونى مورسكى من أصول عربية نقلتهم سفن التهجير من الأندلس إلى ما وراء الأطلسى للشك فى حقيقة تنصرهم.

تخيل هذا المزيج الذى كله خيال خصب وحكايا بلا حدود، وإلى صنع هذه التركيبة السحرية من البشر الأكثر دفئًا فى هذا الكوكب.. تخيل.

لقد نُشر المقال عن «ماركيز» ملك الواقعية السحرية فى توقيت سحرى، لقد شكل مبدعو هذه الواقعية غزوًا إبداعيًا مضادًا حقيقيًا للغرب الأوروبى والأمريكى، ولا تزال هذه الموجة الأدبية، أو التسونامى، تضرب شواطئ الأدب بقوة جارفة، والمدهش أن هذه الموجة ألقت على شاطئ الأدب العالمى ليس نمطًا من الكتابة والكتاب، بل ألوانًا متعددة متواشجة ومتميزة، فكل كاتب عالم بذاته فى كوكب الواقعية السحرية، يصنع من الأشجار والأنهار والبشر والحجر والطير والحيوان مكونات سحر أدبى، بل حتى فى وصفات الطعام مثلما ورد فى تلك الرواية المدهشة «كالماء للشوكولاتة» للورا إسكابيل المكسيكية.

■ لكن مقالاتك اتخذت جانبًا اجتماعيًا واقعيًا دفعت ثمنه فى وقت من الأوقات؟

- هذا حقيقى جدًا، أنا أصنف الكتاب إلى نوعين أحدهما يتوقف على مسافة آمنة ليتأمل الواقع ويرصده ليكتب عنه دون أن يشتبك معه، والآخر لا يحفل بمسافة آمنة بل يشتبك مع الواقع الذى يكتب عنه، وهذا جزء من حبى الكبير ليوسف إدريس. وأظن أننى من النوع المشتبك فى الواقع وفى الكتابة، سواء فى الأدب، وليد هذا الواقع، أو مقالات العلم التى تكشف لى بعضًا من خبايا هذا الواقع، ولا أزال مشتبكًا، وإن صرت الآن أكثر حذرًا، أو حكمة، ربما بحكم العمر والخبرة.

لقد دفعت ضريبة هذا الاشتباك الذى أعتز به سنتين من السجن على أكثر من فترة فى عهد الرئيس السادات الذى لا أكرهه، بل أحب فيه لمسة فنان مُجْهَض، وأحترم صدقه فى إبعاد ابنه عن دوامات السياسة وفخاخ السلطة.

لقد كان موسم الشتاء هو موسم الحبس، فكنا نجهز «شنطة السجن» لنحملها معنا عندما يأتون ويأخذوننا، كنا فى تمردنا شبابًا، وكنا صادقين، وهذا لا يعنى أننا كنا على صواب دائمًا، لكن الصدق لا بد أن يُصغى إليه، للخروج إلى الصواب الأعظم، وهذا ما كان يدافع عنه المعلم العظيم دوستويفسكى، كان يراهن على نقاء الشباب برغم أى اندفاعات يبدونها، وكان يعتبرهم رموز الصدق والنقاء بكل هوجهم وطيشهم وتجاوزاتهم التى لم يكن وراءها دافع غير الحلم بواقع أنبل وأفضل.

■ هل خلفياتك المعرفية والمهنية وراء اتجاهك للمقال العلمى أم للأمر بُعد آخر؟

- المقال العلمى الذى أكتبه، برغم أنه يشكل انعكاسًا لبعض شغفى المعرفى، أعتبره واجبًا لإضاءة بعض جوانب الواقع، وهذا- كما كل واجب- يعطيك ويأخذ منك، وقد أعطانى العلم قدرًا من المبادرة الفنية فى إدخال التنوير العلمى فى نسيج السرد الأدبى، وستُحسب لى المبادرة أيًا كان قدر مدى التوفيق فيها.

وفى المقابل يأخذ منى المقال العلمى جهدًا كان يمكن توظيفه للأدب، لكن هذا غير ممكن لكاتب جُبِل على الاشتباك مع الواقع.

لست نادمًا وإن صرت أحن للارتياح فى واحة الأدب أكثر، كقارئ أولًا ثم ككاتب ثانيًا. وسواء استطعت أو لم أستطع فإننى لست نادمًا، لأن المعرفة العلمية أيضًا، هى فلسفية فى مخرجاتها، تؤكد لى أننا كائنات عابرة، مسألة الخلود والديمومة غير صحيحة، والوعى بهذا قد يكون محزنًا، لكنه متبصر وينطوى على العزاء، كل منا يؤدى دوره فى الرحلة التى يقوم بها على هذه الأرض، وفى هذا الوقت الذى هو صعب على البشرية كلها، وهنا أستدعى بتأثر مقولة الكاتب الروسى الحاصل على جائزة نوبل ميخائيل شولوخوف، فى ملحمته الروائية «الدون الهادئ»: «فى أوقات الشدة، اغفروا لأخيكم».

هل تشغل طفولتك الحيز الأكبر من ذاكرتك؟

- نعم الطفولة هى البذرة الحقيقية التى تُستنبت وتتفرع منها غصوننا الندية المثمرة أو فروعها اليابسة القاسية ذات الأشواك أو كليهما معًا.