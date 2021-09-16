الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مدارات البراءة».. ومضات من سيرة الروائية هالة البدرى

جريدة الدستور

 

أصدرت سلسلة «كتاب اليوم» مجموعة قصصية بعنوان «مدارات البراءة» للكاتبة الروائية هالة البدرى، وهى الرابعة لها بعد عدة مجموعات هى: «رقصة الشمس والغيم»، و«أجنحة الحصان»، و«قصر النملة».

تتكون المجموعة القصصية الجديدة من أربعة أبواب هى: «طفولة، وصبا، ونضوج، وأفول»، وفيها تنقسم القصص إلى قسمين من ذاكرة «البدرى» ومن ذاكرة الآخرين تعكس الروائية والقاصة وجهة نظرها فى مراحل العمر المختلفة وعلاقتها بالبراءة. وسبق وصدر لـ«البدرى» عدة أعمال روائية منها: منتهى، وليس الآن، وامرأة ما، ومدن السور، ونساء فى بيتى، فضلًا عن كتب نقدية منها: أربعون رواية ورواية، وسحر الأمكنة، وفى بلاد الأمريكان، وغيرها.

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