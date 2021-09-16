«مدارات البراءة».. ومضات من سيرة الروائية هالة البدرى

أصدرت سلسلة «كتاب اليوم» مجموعة قصصية بعنوان «مدارات البراءة» للكاتبة الروائية هالة البدرى، وهى الرابعة لها بعد عدة مجموعات هى: «رقصة الشمس والغيم»، و«أجنحة الحصان»، و«قصر النملة».

تتكون المجموعة القصصية الجديدة من أربعة أبواب هى: «طفولة، وصبا، ونضوج، وأفول»، وفيها تنقسم القصص إلى قسمين من ذاكرة «البدرى» ومن ذاكرة الآخرين تعكس الروائية والقاصة وجهة نظرها فى مراحل العمر المختلفة وعلاقتها بالبراءة. وسبق وصدر لـ«البدرى» عدة أعمال روائية منها: منتهى، وليس الآن، وامرأة ما، ومدن السور، ونساء فى بيتى، فضلًا عن كتب نقدية منها: أربعون رواية ورواية، وسحر الأمكنة، وفى بلاد الأمريكان، وغيرها.