«أساطير الدراما».. صندوق أسرار أشهر المسلسلات المصرية

مفاجآت عديدة فجّرها الكاتب الصحفى محمد مسعود فى كتابه «أساطير الدراما.. أسرار وكواليس أشهر المسلسلات المصرية»، الصادر مؤخرًا عن دار «ريشة» للنشر والتوزيع، فى ٢٧٨ صفحة.

بدأ «مسعود» الكتاب بمقدمة تحدث فيها عن قرار الكتابة عن الأعمال الدرامية المصرية الخالدة، التى لا تزال تحظى بأعلى نسب المشاهدة، رغم سنوات طويلة على بدء عرضها.

ويستعرض «مسعود» فى «أساطير الدراما» تفاصيل صناعة ٢٠ مسلسلًا من الأعمال الخالدة، بعد الاطلاع عليها من مصادرها الحية، مؤكدًا خلال مقدمة الكتاب أن اقتصار الكتاب على ٢٠ مسلسلًا لا يعنى أنها الأفضل على الإطلاق، بل هى فى قائمة الأفضل والأكثر مشاهدة على مدار عقود.

وفى ٩ فصول، كشف مؤلف الكتاب عن كواليس عدد من المسلسلات التليفزيونية، بدأها بمسلسل «رأفت الهجان»، الذى يعد ملحمة درامية، صاغها الكاتب الراحل صالح مرسى من واقع ملفات المخابرات العامة المصرية، وأخرجها وأشرف على إنتاجها الراحل يحيى العلمى.

ثم مسلسل «ليالى الحلمية»، الذى قدمه الكاتب أسامة أنور عكاشة فى خمسة أجزاء كاملة، لم يستعرض من خلالها تاريخ مصر فى فترة زمنية فقط، وإنما استعرض فيها جزءًا من حياته، ومراحل من تجربته، تجربة الإحباط وسقوط الأحلام الكبيرة لكل من عاصروا فكرة ازدهار الحلم القومى فى مصر، ثم انهياره فى عام ١٩٦٧.

«عندما تحكم المرأة»، كان عنوان الفصل الخامس من الكتاب، الذى تحدث فيه «مسعود» عن ٣ مسلسلات شهيرة، هى «ضمير أبلة حكمت»، من بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، متحدثًا عن الظهور الأول لها عبر شاشة التليفزيون المصرى، والذى أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه.

وروى مؤلف الكتاب قصة مسلسل «الوتد»، وهو ملحمة درامية مهمة، كتبها الروائى الراحل خيرى شلبى، الذى اشترط أن يقوم هو بكتابة السيناريو والحوار لقصته التى باعها لجهة الإنتاج، وأن تلعب هدى سلطان دور «فاطمة تعلبة».

وكشف مؤلف الكتاب عن ترشيح الفنان عزت العلايلى للقيام بدور «الحاج درويش»، قبل الفنان يوسف شعبان الذى أداه بالفعل.

كما كشف «مسعود» أيضًا عن تفاصيل عودة الفنانة سميرة أحمد للشاشة الصغيرة، وتعاونها مع الكاتب أسامة أنور عكاشة، بعدما كانت تتابع جيدًا ما يقدمه الكاتب الكبير، وتقديم معالجة درامية أسفرت عن مسلسل «امرأة من زمن الحب»، رغم أنه كان متعاقدًا بشأنه مع شركة إنتاج أخرى.

مسلسلات أخرى كشف عن كواليسها محمد مسعود فى كتابه «أساطير الدراما»، ومنها «أم كلثوم»، و«حديث الصباح والمساء»، و«الزينى بركات»، و«لن أعيش فى جلباب أبى»، و«الليل وآخره»، و«المال والبنون»، و«ذئاب الجبل»، و«الضوء الشارد»، و«بنت من شبرا»، و«ريا وسكينة»، وغيرها، فى تأريخ درامى مهم.