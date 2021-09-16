«المضللون».. طلقة الباز فى المعركة ضد الإخوان

موسوعة من ٣٠٠ ألف كلمة تؤرخ لكل ما كُتب ضد «الإرهابية» عبر تاريخها

أسرار عن علاقة مصطفى أمين وأنيس منصور بالجماعة.. وحقائق تاريخية عن التنظيم

جهد توثيقى كبير بذله الزميل محمد الباز فى كتابه الجديد «المضللون»، هو أقرب لتحقيق استقصائى تاريخى يتعقب فيه ما كُتب ضد جماعة الإخوان، وبرغم اهتمامى بالجماعة، وقراءتى لمعظم ما كُتب عنها، إلا أن المؤلف نجح فى أن يقدم الجديد وينقب فى أسرار الجماعة من خلال الكتابات الرافضة لها.

الكتاب أقرب لموسوعة من خمسة أجزاء «٣٠٠ ألف كلمة»، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفيه يتعقب الكاتب تاريخ ما كُتب ضد جماعة الإخوان المسلمين، ويقدمه فى أجزاء مختلفة، فهو يدرس فى الجزء الأول موقف المؤسسة الأزهرية من الجماعة، ويقدم كتابات علماء الأزهر الرافضة للجماعة، ويعود للماضى ليؤرخ علاقة شيخ الأزهر مصطفى المراغى بمؤسس الجماعة حسن البنا، وكيف تطورت علاقتهما من القبول إلى الرفض بعد أن أحس الشيخ المراغى بخطورة الجماعة، وبسعيها لمنازعة الأزهر دوره، ثم يعرض لفتوى علماء الأزهر بتحريم دم محمود فهمى النقراشى، رئيس وزراء مصر، الذى اغتاله الإخوان. يقدم «الباز» قراءة مهمة لمفكر إسلامى كبير تم نسيانه هو خالد محمد خالد، وكتابه «من هنا نبدأ»، الذى هاجم فيه فكرة الكهانة الدينية، وهاجم فيه الجماعة بشدة من موقع العضو السابق فيها، والعارف الخبير بأسرارها، والشاهد على انحرافها وجنوحها للإرهاب.

ولعل أهم فصول الكتاب، الذى يتعرض له الباز فى دراسته، فصل «قومية الحكم» الذى يفند فيه خالد محمد خالد فكرة الحكومة الدينية بشكل عام، وهو فصل أكثر من مهم، نحتاج لتدريسه فى مدارسنا، ليعرف المصريون أى وهم كان يبيعهم إياه الإخوان، فى هذا الجزء يمضى الباز فى تتبع إدانة الأزهر لإرهاب الإخوان عبر محطات مختلفة منها قضية سيد قطب، ثم يستعرض مواقف معظم شيوخ الأزهر الرافضة للجماعة.

وفى الجزء الثالث من «المضللون»، الذى يستعرض فيه موقف المفكرين والأدباء من الجماعة، يكشف الباز سرًا تاريخيًا عن علاقة الصحفى الراحل مصطفى أمين بجماعة الإخوان، وكيف كان مصطفى أمين صديقًا لمرشد الجماعة حسن البنا، وكيف أنه هو الذى صاغ له بيانه الشهير «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين».. وهى علاقة يمكن فهمها فى ضوء ما آل إليه مصطفى أمين فيما بعد، وما تكشَّف عنه فى الستينيات وما بعدها.. من النقاط المسكوت عنها، التى يكشفها الباز أيضًا، علاقة الكاتب الراحل أنيس منصور بالجماعة، وكيف رحب بحصولها على ٨٨ مقعدًا فى مجلس الشعب عام ٢٠٠٥، وكيف كان يدس لقارئه السم فى العسل فى مقالاته عن الجماعة.

من الأجزاء المهمة للغاية من الموسوعة الجزء الخاص بتجارب المنشقين عن الجماعة، وكيف رأوها من الداخل، ومنها تجربة على عشماوى، الشاهد الرئيس فى قضية سيد قطب ١٩٦٥، الذى كانت صدمته فى الجماعة سببًا رئيسيًا فى انهياره وكشفه لأسرار جماعة اكتشف أنها لم تكن بالمثالية التى تصورها عليها، ويعرض الباز أيضًا شهادات محمد حبيب، نائب مرشد الجماعة، الذى خرج منها بدلًا من أن يصبح مرشدًا لها، والمحامى ثروت الخرباوى الذى سخّر موهبته الأدبية للكتابة عن الجماعة بصيغ أدبية وبحثية مختلفة، ومن الكتب غير المشهورة التى يكشف عنها المؤلف تجربة الأكاديمى «رضا عبدالمجيد الإنة» أستاذ الأدب بآداب عين شمس، الذى سجل تجربته مع الجماعة فى كتاب «كنت إخوانيًا» وهو كتاب نادر وغير منتشر يُحسب للمؤلف الكشف عنه، وهو نفس ما ينطبق على تجربة الأديبة انتصار عبدالمنعم «مذكرات إخوانية سابقة.. حكايتى مع الإخوان»، وهو كتاب صدر عام ٢٠٠١ ولا بد من إعادة طبعه.

ومن أجزاء الموسوعة المهمة للغاية الجزء الذى يحمل عنوان «دعاة مصلحون»، ويتعرض لكتابات مشاهير الدعاة مثل الشيخ محمد متولى الشعراوى ومحمد الغزالى من الجماعة، وهو يثير الكثير من النقاش، ويصلح عنوانًا لمعركة فكرية، فهو يعرض لكتابات الشيخ محمد الغزالى ضد الجماعة عقب خروجه منها عام ١٩٥٤، لكنه لا يسجل عودة الغزالى للجماعة فى السبعينيات وتصالحه معها، ودوره فى إحياء أفكارها.. لكن هذا ليس موضوع كتابه الذى يعنى بالتاريخ للكتابات المضادة للجماعة من كل الزوايا، وقد أدى هذه المهمة بنجاح كبير، وقام بجهد غير مسبوق فى توثيق هذه الكتابات وجمعها، ووضعها تحت يد القارئ، والباحث الراغب فى فهم الجماعة، وبالتالى هو كتاب لا غنى عنه فى المكتبة المصرية والعربية، وهو ما يستوجب التحية للمؤلف على جهده الكبير وللهيئة العامة للكتاب على تصديها لنشر هذه النوعية من الكتب التى يجب أن تكثر منها بحيث تصبح خطًا رئيسيًا لها، وهو الدور المنتظر منها فى المعركة الفكرية ضد الإرهاب.