أفضل أزياء النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 (صور)

بعد موسم الجوائز المليء بفساتين زووم الراقية علي السجاد الأحمر المؤقت في الفناء الخلفي، تعود نجوم إلى هوليوود من جديد مع كل البريق الذي نتوقعه من أكبر ليلة في السينما.

زندايا

مرتدية فستان فالنتينو أصفر بصدرة صفراء وتنورة عالية الخصر مع ذيل طويل ، مقترنة بأكثر من 183.3 قيراطًا من مجوهرات بولغري تقدر قيمتها بأكثر من 6 ملايين دولار، برزت زندايا على السجادة الحمراء، وفقا لموقع people



ريجينا كينج

ارتدت فستانًا من الساتان من Louis Vuitton بأكتاف كبيرة وخط تقويرة، وتطريز كريستالي بالكامل وحافة صدفيّة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من Forevermark.



كاري موليغان



تألقت في ثوب هوت كوتور من فالنتينو المعدني النحاسي مع ثوب قصير من عصابة تلبس مع تنورة عالية الخصر، مقترنة بكعب صوفيا ويبستر وأقراط وخاتم من كارتييه.



ليكيث ستانفيلد

تخلى عن البدلة النمطية لصالح هذه البدلة الجميلة من سان لوران من أنتوني فاكاريلو مع قميص أبيض تحتها، وزين مظهره مع قلادة بسلسلة ونظارات شمسية ملونة.

فيولا ديفيس



بدت مبهرة في ثوب أبيض جميل بتصميم منحني مع فتحة صدر وتنورة مجمعة من الشيفون، مع مجوهرات من Forevermark ، حقيبة كلاتش Jimmy Choo.



ليزاي أودوم جونيور

ظهر وكأنه تمثال أوسكار حقيقي في بدلة بريوني الذهبية عالية اللمعان وذهبي قميص مطابق.



ريس ويذرسبون

لفتت إنتباه الكاميرات في ثوب أحمر من Dior Haute Couture مع ثنيات وحزام مرصع بمجوهرات من بولغري.



مارجوت روبي



في ثوب شانيل المعدني المغطى بالدانتيل المعدني، وإكسسواراته مع حقيبة شانيل ، والأقراط والخواتم من مجوهرات شانيل الجميلة.



أنجيلا باست



دخلت للحفل بفستانها الأحمر المكشوف الأكتاف من Alberta Ferretti مع أكتاف الأورجانزا الممزوجة بأقراط وخواتم من شوبارد.

كولمان دومينغو

ارتدى اللون الوردي مع بدلته المكونة من ثلاث قطع أتيليه من فيرساتشي باللون الفوشيا الزاهية مع لمسات من الترتر، ومجوهرات من ديفيد يورمان الذهبية وحذاء أسود من كريستيان لوبوتان.



تيارا توماس

ارتدت بدلة بيضاء تكشف صدرها من Jovana Louis مع سترة من ريش المهيكل.