بعد تداول أنباء عن عودتها للبلاد.. قصة ياسمين عبد العزيز مع المرض

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث بعد تداول أنباء عن عودتها إلي مصر بعد رحلة علاجها من أزمتها الصحية المفاجئة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن عودة ياسمين إلى القاهرة بسبب عودة زوجها أحمد العوضي إلى القاهرة، وهو ما نفاه الأخير، قائلا إنه عاد لإنهاء بعض الالتزامات الفنية، وانتهي منها سريعاً للعودة لزوجته التى ستعود قريبا إلى البلاد بعد انتهاء رحلة علاجها.

التعافي

وقد طمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها الأسبوع الماضي في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا".

وأضافت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله".

ووجهت ياسمين الشكر لجمهور قائلة: "كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

أزمة صحية مفاجئة

وكانت ياسمين قد دخلت في أزمة صحية مفاجئة في منتصف يوليو الماضي، حيث فوجئ الجمهور بزوجها وشقيقها وائل عبد العزيز يطلبون الدعاء لها بعد دخولها في غيبوبة.

وكتب العوضي على صفحته بموقع "فيس بوك": "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه‪".

خطأ طبي

وكانت أصابع الاتهام قد أشارت إلي خطأ طبي تسبب في حالة ياسمين التى دخلت إلى المستشفي لإجراء جراحة إزالة تكيس المبيض إلا أن الطبيب تسبب في ثقب المعدة بالخطأ، مما نتج عنه تسمم بالدم تسبب في دخولها في غيبوبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه إلى إرسال فريق طبي كامل لمتابعة حالتها، حسبما أعلن شقيقها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وسافرت ياسمين إلي سويسرا للعلاج، نظرا لحالتها التى تحتاج إلي إزالة تجمع دموي بالجراحة.