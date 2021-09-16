استمرار أعمال «حياة كريمة» بقرى مركز الشهداء بالمنوفية (صور)

أعلن المحاسب مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية، عن استمرار أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في كافة القطاعات بجميع قرى المركز، ففي قرية زاوية البقلي تم استبدال كوبري المشاة الخرساني بها، وأيضا استبدال كوبري مشاة عمروس، كما تم صب سقف الدور الأول علوي بمجمع خدمي زاوية البقلى.

أعمال حياه كريمه بالشهداء



في كفر عشما تم الانتهاء من وضع طبقات الإحلال بالمجمع الزراعي بكفر عشما، وصب السقف للدور الأول علوي بمجمع الخدمات، وكذلك تبطين ترعة السمسمية، كما تم مد الصرف الصحي بشارع شارع داير الناحية بقرية عشما، تمهيد طريق عملية المياه بكفر الجلابطة للبدء في إنشاء مركز الشباب بالقرية.

أعمال حياه كريمه بالشهداء



وفي الوحدة المحلية بدراجيل تم تسليح حديد بلاطة سقف الدور الثاني علوي بمجمع خدمة دراجيل.

في زاوية الناعورة تم صب أعمدة المجمع التنموي بزاوية الناعورة، واستمرت أعمال التبطين في ترعة منية الواط بها.

أعمال حياه كريمه بالشهداء



في ساحل الجوابر تم تسديد الدور الأرضي بالمجمع التنموي بساحل الجوابر، و صب أعمدة الدور الأرضي بالمجمع الزراعي بالقرية.

أعمال حياه كريمه بالشهداء



في دنشواي استمرت أعمال الحفر بمبنى الوحدة الصحية بدنشواي، والبدء في صب سقف الدور الأول علوي بالمجمع الخدمي، وتستمر أعمال صب القواعد العادية بالمجمع الزراعي، ويتواصل العمل في تشطيب مدرسة الشهيد اللواء عصام الخولى للتعليم الأساسي بأبو كلس،حيث تم صب أعمدة سور المدرسة من الناحية البحرية والشرقية، ويستمر العمل في تجهيز بيارة محطة الرفع بأبو كلس.

أعمال حياه كريمه بالشهداء



وأكد مجدي رياض، أن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجري على قدم وساق في مختلف القطاعات في جميع الوحدات المحلية لتوفير كافة احتياجات المواطنين بمركز الشهداء بأفضل وأدق الطرق الممكنة للتخفيف عن كاهلهم ورفع المستوى المعيشي لهم عن طريق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بتطوير وتدعيم مشروعات البنية التحتية بجميع قرى المركز.