خفض الحد الأدنى بالجامعات الأهلية لطلاب شهادات المعادلات 5%

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية -المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.

وأعلن وزير التعليم العالي عن بدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة لهذا العام بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي.