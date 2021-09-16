الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خفض الحد الأدنى بالجامعات الأهلية لطلاب شهادات المعادلات 5%

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية -المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.

وأعلن وزير التعليم العالي عن بدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة لهذا العام بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي.

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