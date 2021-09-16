الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تشارك فى مهرجان سماع الدولى للإنشاد

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تشارك مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشرة، وذلك في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2021 في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

يحيي الحفلات داخل بيت السناري فرق الروضة ونور النبي ﷺ وأعلام المصطفى والأبرار ومولاي وراشي للألحان القبطية من مصر، وكورال العائلة المقدسة ودنقلا من السودان، وصدى الشام من سوريا، بالإضافة إلى فرق من فلسطين والأردن واليمن. 

تُقدم العروض تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، وتركز على إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة؛ التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان (المحبة- التسامح- السلام).

أشار د. انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية إلى أهمية ودور المهرجان في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

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مهرجان سماع الدولي مكتبة الاسكندرية قطاع التواصل الثقافي الانشاد والموسيقى الروحية الدورة الرابعة عشرة

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