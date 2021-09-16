الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق “عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقي العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السوسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو” اعتباراً من الساعة 10 صباح السبت الموافق 18/9/2021 وحتى الساعة 5 مساء اليوم نفسه.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة لخط المياه قطر 1200 الخارج من محطة مياه مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

شركة مياه الشرب انقطاع المياه القاهرة المطرية الطوايلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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