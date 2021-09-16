الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 موظفين بـ«محليات كفر الشيخ» بتهمة الفساد المالي والإداري

ضبط 3 موظفين
ضبط 3 موظفين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 3 موظفين بمحليات كفر الشيخ بتهمة الإضرار بالمال العام وتسببهم في خسارة الدولة مليون ومائة ألف جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 من موظفى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ) باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع (سيدة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) مالكة لإحدى العقارات و(9) آخرين باستخراج تراخيص بناء لهم بالمخالفة للقانون .

فضلاً عن موافقة المتهمين على مطابقة الأعمال الإنشائية  لتراخيص البناء والموافقة على إدخال المرافق الأساسية لتلك العقارات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام بإجمالى مبالغ (مليون ومائة ألف جنيه مصرى) تمثل قيمة المخالفات المستحق تحصيلها لخزينة الدولة، كما تم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

5 طرق للإبلاغ عن الموظفين الفاسدين

حددت هيئة الرقابة الإدارية عدة طرق لتقديم المواطن الشكاوى ضد أي موظف صدر منه خلل أو قصور أو إهمال أثناء عمله في الجهاز الإداري بالدولة، بهدف التحقيق فيها ومحاسبة المخطئ أو المقصر.

وحددت هيئة الرقابة الإدارية عدة طرق لتقديم الشكاوى، وذلك للتسهيل على المواطنين وهي:

 

1- تقديم الشكوى من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة: www.aca.gov.eg، وبعدها الدخول على قسم «الشكاوى» بالقائمة الرئيسية ثم اختيار «إرسال شكوى»، ثم ملء نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.

 

2-من خلال مكتب خدمة المواطنين: شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن في تقاطع شارعى النزهة وأسماء فهمى بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

 

3- إرسال الشكوى من خلال البريد العادى إلى هيئة الرقابة الإدارية على عنوانها المذكور بصندوق بريد رقم 111

 

4- من خلال الفاكس: ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403

 

5- أو الاتصال ب- تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100

 

وبعد الانتهاء من تقديم الشكوى، سوف يتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.

كفر الشيخ وزارة الداخلية الاموال العامة محافظة كفر الشيخ الجريمة المنظمة الإدارة العامة إضرار بالمال العام مخالفة للقانون جنيه مصري بالمخالفة للقانون تسهيل على المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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