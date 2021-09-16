«اتحاد المستثمرين»: الشركات المصرية مؤهلة للدخول فى إعادة إعمار ليبيا

قال محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الشركات المصرية مؤهلة للدخول في السوق الليبية، مؤكدًا أن الأسواق الليبية من الأسواق الواعدة بالنسبة لمصر.

أضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقوم بجهود عظيمة في الدول الخارجية من خلال إعادة الإعمار، والعمل على حل الأزمات السياسية وزيادة حجم التبادل التجاري.

تابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن إعادة إعمار ليبيا سيفتح المجال إلى زيادة استثمارات الشركات المصرية، خاصة في قطاع مواد البناء والإنشاء، لافتًا إلى أن هذا يعطي ثقة كبيرة للشركات المصرية.

أشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أن المصانع والشركات التابعة للاتحاد تعتزم المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيعمل على زيادة أعداد العمالة، مضيفًا أن الاتحاد قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات التجارية الليبية، متوقعًا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.