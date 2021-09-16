الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الموسيقيين» تشطب فيفى محمد لتحريضها على الفسق والفجور

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بالتعميم على كل الفروع ومتعهدي الحفلات والأفراح، بعدم التعامل مع مطربتين؛ لعدم التزامهما بالتقاليد العامة.

ووزع فرع النقابة بمحافظة الغربية، على كل الفروع الأخرى، قرارا بأن كلا من داليا مصطفى محمد يوسف، وفاطمة محمد جابر، الشهيرتين بـ لميس محمد وفيفي محمد مشطوبتان من جداول النقابة، لعدم التزامهما بالتقاليد العامة والمظهر اللائق، وظهورهما فى الحفلات بصورة تحرض على الفسق والفجور، وعدم احترام آداب وتقاليد المهنة.

وهددت النقابة، بأن كل من يشغلهما أو يساعدهما على العمل، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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الطلاق الشفهى

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