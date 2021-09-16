الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

منها تقسيم الوجبات.. نصائح مهمة لإعداد نظام غذائى صحى

التغذية السليمة
التغذية السليمة

يبحث الكثيرون عن نظام غذائي صحي، لاتباعه، خوفا من زيادة الوزن، أو ظهور "الكرش" لدى أجسام بعضهم، أو زيادة وجود الدهون في الجسم بشكل كبير، أو الإصابة بالكثير من الأمراض، لهذا نستعرض لكم فى السطور التالية، مجموعة من النصائح المهمة، التى يمكنك اتباعها لتكون بصحة أفضل، بحسب خبيرة التغذية، دكتورة جيهان الدمرداش.

الإكثار من شرب المياه 

يمكنك الإكثار من شرب الماء و السوائل المغذية، ما لا يقل عن 8 -١٠ اكواب يوميا، حتي لا يتسبب لك الطقس الحار بالجفاف.

تقسيم الوجبات 

ينصح بالتقسيم ، بين الوجبات الغذائية،  فيمكنك على سبيل المثال تقسيم وجبة الغذاء إلي ثلاث وجبات صغيرة حتي لا تشعر بالخمول ومن أجل زيادة حرق الجسم. 

تجنب الإفراط في تناول السكر

احرص على عدم الإكثار من السكر المضاف، كما لا يجب استعمال سكر دايت، فيمكنك استبدال السكر العادى بسكر بنى أو عسل طبيعى لصحة أفضل.

الابتعاد عن المقليات

عليك الابتعاد عن كل المقليات والأطعمة الدسمة، التي تتسب في تراكم الدهون في الجسم، ويمكنك  وضع الطعام  فى الفرن، أي بدلا من تناول الفراخ بانيه مقليه، يفضل وضعها فى الفرن وتناولها كأنها مشوية للتخلص من الدهون الموجودة بها.

تناول الطعام بشكل بطئ

عليك تجنب تناول الطعام، بشكل سريع، حتى لا يسبب لك هذا مشاكل في الهضم، كما أن تناول الطعام ببطء، أى تأخذ وقتك فى مضغ الطعام جيدا، يسهم ذلك في تقليل كمية الاكل والشبع بسرعة، لعدم زيادة وزنك.

تناول الفاكهة والخضروات

يمكنك  تناول الفاكهة والخضروات بين الوجبات المختلفة، كسناك، لعدم الشعور بالجوع، كما يمكنك استبدال الحلويات بالفاكهة، وعند الشعور بالجوع يمكنك تناول الخضار بأي كمية مثل الخس والجرجير و الخيار وغيرها من الخضروات الطازجة.

الخضروات نظام غذائي صحة الشعور بالجوع الفاكهه تراكم الدهون الغذاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

الرئاسة: المرحلة الأولى من إعمار غزة التى أطلقتها مصر أوشكت على الانتهاء

مفاجأة.. كارتيرون وراء استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى