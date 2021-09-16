منها تقسيم الوجبات.. نصائح مهمة لإعداد نظام غذائى صحى

يبحث الكثيرون عن نظام غذائي صحي، لاتباعه، خوفا من زيادة الوزن، أو ظهور "الكرش" لدى أجسام بعضهم، أو زيادة وجود الدهون في الجسم بشكل كبير، أو الإصابة بالكثير من الأمراض، لهذا نستعرض لكم فى السطور التالية، مجموعة من النصائح المهمة، التى يمكنك اتباعها لتكون بصحة أفضل، بحسب خبيرة التغذية، دكتورة جيهان الدمرداش.

الإكثار من شرب المياه

يمكنك الإكثار من شرب الماء و السوائل المغذية، ما لا يقل عن 8 -١٠ اكواب يوميا، حتي لا يتسبب لك الطقس الحار بالجفاف.

تقسيم الوجبات

ينصح بالتقسيم ، بين الوجبات الغذائية، فيمكنك على سبيل المثال تقسيم وجبة الغذاء إلي ثلاث وجبات صغيرة حتي لا تشعر بالخمول ومن أجل زيادة حرق الجسم.

تجنب الإفراط في تناول السكر

احرص على عدم الإكثار من السكر المضاف، كما لا يجب استعمال سكر دايت، فيمكنك استبدال السكر العادى بسكر بنى أو عسل طبيعى لصحة أفضل.

الابتعاد عن المقليات

عليك الابتعاد عن كل المقليات والأطعمة الدسمة، التي تتسب في تراكم الدهون في الجسم، ويمكنك وضع الطعام فى الفرن، أي بدلا من تناول الفراخ بانيه مقليه، يفضل وضعها فى الفرن وتناولها كأنها مشوية للتخلص من الدهون الموجودة بها.

تناول الطعام بشكل بطئ

عليك تجنب تناول الطعام، بشكل سريع، حتى لا يسبب لك هذا مشاكل في الهضم، كما أن تناول الطعام ببطء، أى تأخذ وقتك فى مضغ الطعام جيدا، يسهم ذلك في تقليل كمية الاكل والشبع بسرعة، لعدم زيادة وزنك.

تناول الفاكهة والخضروات

يمكنك تناول الفاكهة والخضروات بين الوجبات المختلفة، كسناك، لعدم الشعور بالجوع، كما يمكنك استبدال الحلويات بالفاكهة، وعند الشعور بالجوع يمكنك تناول الخضار بأي كمية مثل الخس والجرجير و الخيار وغيرها من الخضروات الطازجة.