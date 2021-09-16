الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأوبرا تنظم حفل ريستال عود للعازف والمؤلف الموسيقى العالمى هشام عصام.. غدًا

جريدة الدستور

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفل ريسيتال عود للعازف والمؤلف الموسيقي الشهير هشام عصام، مساء الجمعة الموافق 17 سبتمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية.


ويقدم العازف هشام عصام، خلال الحفل، مقطوعات موسيقية مميزة لكبار المؤلفين من بينها  تحميلة أندلسي  من تأليفه، وأروح لمين  لرياض السنباطي، والشباب لعبده داغر، ولاموني الناس لحسن أبو النجا، وطير ووتر من تأليفه  بمصاحبة عازفة الفلوت دعاء صابر، ومن قد إيه كنا هنا لمحمد عبد الوهاب، وتوتة  لفريد الأطرش، ودليلي احتار لرياض السنباطي، والسامبا  لعبده داغر، وعلى ايه بتلومني  لمحمد عبد الوهاب بمشاركة الفنانة  آيات فاروق، ويصاحبه من العازفين محمد عبد الله على البيانو، وأيمن مبروك على آلات إيقاعية، وأحمد أمين على الكونترباص.

 


ويعد هشام عصام من أشهر وأهم عازفي العود على المستوى العالمي والعربي حيث تتلمذ على يد المؤلف الموسيقي عبده داغر عازف الكمان العالمي الراحل، وصدر له ألبوم "طير ووتر" في إسبانيا لأهم مؤلفاته الموسيقية بمصاحبة أشهر العازفين الأوروبيين والذي حقق مبيعات كبيرة في الاتحاد الأوروبي وطير صيته عالميًا، ويعتمد أشهر المطربين في مصر والعالم العربي على عزفه للعود في أعمالهم الغنائية وخاصة محمد منير وعمرو دياب. 


جدير بالذكر أن حفلات دار الأوبرا تقوم باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن بينها عدم السماح بالدخول بدون ارتداء كمامات مع الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم والالتزام بإجراءات قياس درجة الحرارة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مفاجأة.. كارتيرون وراء استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

تشريعات وجهاز لإدارة المخلفات.. كيف نجحت مصر في القضاء على التلوث البيئي؟

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة: رطب فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية