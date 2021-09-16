الأوبرا تنظم حفل ريستال عود للعازف والمؤلف الموسيقى العالمى هشام عصام.. غدًا

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفل ريسيتال عود للعازف والمؤلف الموسيقي الشهير هشام عصام، مساء الجمعة الموافق 17 سبتمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية.



ويقدم العازف هشام عصام، خلال الحفل، مقطوعات موسيقية مميزة لكبار المؤلفين من بينها تحميلة أندلسي من تأليفه، وأروح لمين لرياض السنباطي، والشباب لعبده داغر، ولاموني الناس لحسن أبو النجا، وطير ووتر من تأليفه بمصاحبة عازفة الفلوت دعاء صابر، ومن قد إيه كنا هنا لمحمد عبد الوهاب، وتوتة لفريد الأطرش، ودليلي احتار لرياض السنباطي، والسامبا لعبده داغر، وعلى ايه بتلومني لمحمد عبد الوهاب بمشاركة الفنانة آيات فاروق، ويصاحبه من العازفين محمد عبد الله على البيانو، وأيمن مبروك على آلات إيقاعية، وأحمد أمين على الكونترباص.



ويعد هشام عصام من أشهر وأهم عازفي العود على المستوى العالمي والعربي حيث تتلمذ على يد المؤلف الموسيقي عبده داغر عازف الكمان العالمي الراحل، وصدر له ألبوم "طير ووتر" في إسبانيا لأهم مؤلفاته الموسيقية بمصاحبة أشهر العازفين الأوروبيين والذي حقق مبيعات كبيرة في الاتحاد الأوروبي وطير صيته عالميًا، ويعتمد أشهر المطربين في مصر والعالم العربي على عزفه للعود في أعمالهم الغنائية وخاصة محمد منير وعمرو دياب.



جدير بالذكر أن حفلات دار الأوبرا تقوم باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن بينها عدم السماح بالدخول بدون ارتداء كمامات مع الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم والالتزام بإجراءات قياس درجة الحرارة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.