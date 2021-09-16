الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

MBC: نعمل على تلافى صعوبات نقل مباريات الدورى السعودى والمسابقات الآسيوية

MBC
MBC

أصدرت شركة الرياضة السعودية، الخميس، بيانًا مشتركًا مع مجموعة قنوات MBC مقدّمي خدمة النقل التليفزيوني للمباريات في السعودية.

وتضمن البيان تأكيدا على المساعي لتلافي المصاعب التي واجهت المشاهدين خلال المباريات الماضية للمنتخب أو الأندية محليًا وقاريًا: «تود شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC التوضيح أنه منذ إعلان حصول الشركة على حقوق نقل المسابقات السعودية، ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهى تسعى للوصول إلى أفضل نقل تليفزيوني يحقق تطلعات وآمال الجماهير الرياضية».

واصل البيان:« بناء على ذلك، تم إنشاء قنوات SSC الفضائية والاتفاق مع مجموعة MBC لتقديم الدعم اللازم من أجل إطلاق وتشغيل هذه القنوات، ومواكبة التغطية الحية لجميع أحداث الكرة السعودية والأسيوية بأفضل و أحدث الأساليب والتقنيات الممكنة، نظير ما تتمتع به المجموعة من خبرات وقدرات فنية كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على نقل المسابقات الآسيوية من خلال منصة "شاهد" وجهاز الاستقبال الفضائي GOBX داخل النطاق الجغرافي في السعودية حسب اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وتابع «شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC في هذا الإطار يودان التأكيد للجميع بأنهما تابعتا وباهتمام بالغ جميع ما يخص الصعوبات والملاحظات الخاصة بنقل مباريات الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية خلال الفترة الماضية، وتم العمل على تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل، إلى جانب العمل على إيجاد حلول جذرية لكافة المشاكل التقنية لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى توفير جهاز الاستقبال GOBX عبر أكبر عدد من منافذ البيع داخل البلاد».

واختتمت الشركة بيانها:«ختاماً تود شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC التأكيد على اهتمامهما بتلبية تطلعات المشاهدين، والعمل على إنهاء أي مصاعب تواجههم»

الصعوبات الكرة كاف تلف مشاهد كرة القدم الدوري السعودي يوم الخميس الأندية

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