بعد 900 عام من اللغز.. علماء فلك يكشفون سر المستعر الأعظم

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على اكتشاف العلماء لحل أحد الألغاز الكونية الذي يبلغ عمره 900 عام، وهو أصول المستعر الأعظم الذي رُصد لأول مرة فوق الصين عام 1181.

قالت الصحيفة إنه تم تحديد سديم خافت وسريع التوسع يسمى Pa30 كمصدر لانفجار القرن الثاني عشر والذي قال علماء الفلك الصينيون واليابانيون وقتها إنه كان ساطعًا مثل كوكب زحل وظل مرئيًا لمدة ستة أشهر.

وقال الخبراء إن Pa30 الذي يحيط بـ Parker's Star، أحد أكثر النجوم سخونة في مجرة ​​درب التبانة - يناسب شكل وموقع وعمر المستعر الأعظم التاريخي.

وأكدت الصحيفة أنه لم يكن هناك سوى ٥ مستعرات عظمى ساطعة في مجرة ​​درب التبانة في الألفية الماضية، بما في ذلك سديم السلطعون الشهير ، لكن أصول كل مستعر كانت معروفة.

وتابعت أنه على الرغم من تسجيل علماء الفلك في القرن الثاني عشر موقعًا تقريبيًا في السماء لمشاهدة المستعر الاعظم وتحديدا عام ١١٨١، لم يتم التعرف على أي بقايا مؤكدة للانفجار حتى الآن.

تم الاكتشاف بواسطة فريق من علماء الفلك الدوليين من هونج كونج والمملكة المتحدة وإسبانيا والمجر وفرنسا.



في ورقة بحثية جديدة، وجدوا أن سديم Pa30 يتمدد بسرعة قصوى تزيد عن 1100 كيلومتر في الثانية (بهذه السرعة سيستغرق السفر من الأرض إلى القمر خمس دقائق فقط)، واستخدموا هذه السرعة لاشتقاق عمر يبلغ حوالي 1000 عام ، والذي سيتزامن مع أحداث عام 1181.