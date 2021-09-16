ملك البحرين يشيد بتحركات مصر بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.

أشاد العاهل البحريني بالتحركات المصرية الأخيرة في هذا الملف على أعلى مستوى، وكذا الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد الزعيمان أهمية العمل في هذا الصدد على تكثيف الجهود الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعيًا نحو تسوية الأزمة الفلسطينية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.