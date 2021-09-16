الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: مصر ملتزمة بموقفها تجاه أمن الخليج وترفض أي ممارسات لزعزعة استقراره

جريدة الدستور

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، على تعظيم التعاون والتنسيق المصري- البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصةً من خلال التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة.

شدد الرئيس السيسي، في هذا الإطار، على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين؛ حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

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