«مهندسين الإسكندرية» تكرم المشاركين فى الدورة التدريبية لتنمية مهارات الأطفال

كرمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الإجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، المشاركين فى الدورة التدريبية المجانية بشهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الكامب الصيفى الذى أطلقته اللجنة خلال أشهر الصيف لأعضاء النقابة.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الدورة التدريبية شارك فيها فيها 58 طالبا وحاضر فيها المدرب المعتمد ياسر نوار ولاقت قبولا كبيرا من أعضاء النقابة وأسرهم .

وأضاف أن الدورة التدريبية استهدفت تنمية المهارات الحياتية، المهارات الشخصية، مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الإبداع والابتكار، إدارة المال والمشروعات الصغيرة والإدخار، وذلك للأعمار من ١٠ إلى ١٧ سنة .

نقابة المهندسين بالإسكندرية



كما أكد أن نقابة المهندسين بالإسكندرية واللجنة الإجتماعية والثقافية حريصة على تنفيذ دورات تدريبية للنشء؛ لتعليمهم مهارات لإخراج أجيال مميزة ذات خبرات ومهارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمهندسين وأسرهم متنوعة تحت مظلة نقابة المهندسين.



نقابة المهندسين بالإسكندرية

وفي سياق آخر تعقد نقابة المهندسين بالإسكندرية، السبت 18سبتمبر ندوة "الهيدروجيــن، ومستقبل الطاقة في مصر والعالم"، بحضور المهندس شريــف هـــدارة وكيل لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، كما يشارك في الندوة المهندس أسامــة كمـــال رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، وأعضاء لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين.

وقال الدكتور حســن لطفــى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة فى نقابة المهندسين بالإسكندرية أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بمستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم، ومنها طاقة الهيدروجين الأخضر في ظل ظاهرة التغيرات المناخية التي تلقي بتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والإنسانية.

وأضاف أن الندوة سيتم بثها أونلاين عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على الفيس بوك، وذلك حرصاً على سلامة المهندسين مع الإجابة على كافة الأسئلة من خلال البث المباشر.