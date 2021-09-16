«التصديرى للصناعات الغذائية» ينظم ندوة حول تحديات الصادرات للاتحاد الأوروبى

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة بعنوان “التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية”، فيما يتعلق بالبصمة الكربونية وتأثيرها على التصدير إلى الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وناقش المشاركون في الندوة الآثار التجارية لتطبيق ضريبة الكربون على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية ومناقشة التداعيات التجارية الدولية للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والبحث عن تكنولوجيا منخفضة الكربون في مجال الصناعات الغذائية.

وتناولت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أهمية الاستعداد لتطبيق الاشتراطات الأوروبية الجديدة للصادرات الزراعية والصناعات الغذائية المتعلقة بما يطلق عليه ضريبة الكربون بحلول 2025، موضحة أن سوق الاتحاد الأوروبية من أهم الأسواق لنفاذ المنتجات الغذائية المصرية ، خاصة أن القرار الأوروبي له تداعيات سلبية على هذه الصادرات.

وأضافت خيري أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية للدول الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالي «2021» بلغت 340 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 261 مليون دولار عن نفس المدة من العام السابق وهو 2020 بزيادة 31% من إجمالي الصادرات للصناعات الغذائية.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي تمثل 14% من إجمالي صادرات القطاع من منتجات الصناعات الغذائية، وهو ما يجب الاستعداد للتوافق مع الاشتراطات الأوروبية لضمان نفاذ المنتجات التصنيعية لهذه الأسواق ومناطق التصدير الأخرى.