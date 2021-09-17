الكشف على 127 رأس ماشية و 1400 طائر في قافلة بيطرية ببسيون

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري بقرية قرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون ، وذلك في إطار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بقرى المحافظة.

وأشار الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة من قبل أطباء إدارتي الرعاية والتناسليات بالمديرية وأطباء إدارة بسيون البيطرية، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ127 حيوان، و1400 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

وأضاف أنه تم تحصين الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز "الموجات فوق الصوتية"، سحب عينات دم من بعض الحيوانات للتأكد من عدم إصابتها بمرض البروسيلا، وترقيم وتسجيل المواشي.