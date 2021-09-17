الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 127 رأس ماشية و 1400 طائر في قافلة بيطرية ببسيون

قافلة بيطرية ببسيون
قافلة بيطرية ببسيون

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري بقرية قرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون ، وذلك في إطار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بقرى المحافظة. 

وأشار الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة من قبل أطباء إدارتي الرعاية والتناسليات بالمديرية وأطباء إدارة بسيون البيطرية، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ127 حيوان، و1400 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية. 

وأضاف أنه تم تحصين الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز "الموجات فوق الصوتية"، سحب عينات دم من بعض الحيوانات للتأكد من عدم إصابتها بمرض البروسيلا، وترقيم وتسجيل المواشي.

 

الكشف على ١٢٧ رأس ١٤٠٠ طائر قافلة بيطرية ببسيون الغربية محافظ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الخدمات البيطرية قافلة بيطرية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مديرية الطب البيطرى تحصين الحيوانات الموجات فوق الصوتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

تاج الدين محذرًا: لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة.. وفعالة أمام المتحورات

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

عمرو دياب يحيي حفل إطلاق مشروع White 14 بالعاصمة الإدارية لشركة أم بي جي

ظهر على سطح الماء.. انتشال جثمان غريق العجمي بالإسكندرية

«الزراعة»: موسم المانجو 2021 هو الأصعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة