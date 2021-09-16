الكشف على 127 رأس ماشية و1400 طائر فى قافلة بيطرية ببسيون

قافلة بيطرية ببسيون

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري بقرية قرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون، وذلك في إطار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بقرى المحافظة.



أشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة من قبل أطباء إدارتي الرعاية والتناسليات بالمديرية وأطباء إدارة بسيون البيطرية، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ127 حيوانا، و1400 طائر، صرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.



وأضاف: أنه تم تحصين الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز "الموجات فوق الصوتية"، سحب عينات دم من بعض الحيوانات للتأكد من عدم إصابتها بمرض البروسيلا، وترقيم وتسجيل المواشي.

قافلة بيطرية ببسيون

وفى سياق آخر، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عددا من المشروعات الجارية بمدينة طنطا، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا، حيث يتم تدبيش ترعة القاصد أسفل كوبري قحافة، بجانب وضع طبقة السن في الجهة الأخرى من الكورنيش من كوبري قحافة حتى سكة المحلة بطول 3700 متر، حيث يتم تطوير الجزء من سكة المحلة حتى كوبري الغفران ضمن الخطة الاستثمارية ومن كوبري الغفران حتى كوبري قحافة ضمن خطة تطوير العشوائيات، وأوضح المحافظ أن هذا الكورنيش سيخلق متنفسا جديدا لأهالي طنطا بجانب خلق محور مروري جديد سيقلل الكثافة على الطريق السريع.

قافلة بيطرية ببسيون

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف في شارعي الإسكندرية وسكة المحلة، والذي تم تخطيطه ليظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمدينة، كما وجه المحافظ بعد استلام الأعمال في شارع الإسكندرية، وذلك لحين تعديل الملاحظات التي تم إرسالها للشركة المنفذة.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء ٦ عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، حيث تابع المحافظ أعمال صب الدورين الأول والثاني، يذكر أن المشروع تنفذه الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي؛ لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و ٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

قافلة بيطرية ببسيون

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجه الجهات المختصة بحلها على الفور.