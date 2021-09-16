الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة تخصصت في الاتجار بالمخدرات عبر نهر النيل

عصابة
عصابة

نجحت جهود رجال الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فى القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمجرى المائى لنهر النيل.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن ( الدقهلية-الغربية - المنوفية- القليوبية) عن قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمجرى المائى لنهر النيل بنطاق محافظات (الدقهلية – الغربية – المنوفية – القليوبية) واستغلال المجرى المائى لترويج تلك المواد المخدرة من خلال ثلاثة مجموعات ضمت 22 عنصر إجرامى "لهم معلومات جنائية" من بينهم 5 محكوم عليهم بالسجن المؤبد وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة (قتل – مخدرات – إستعمال قوة).

وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المشار إليها ومجموعات من الأمن المركزى.. حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 12 بندقية آلية - بندقية خرطوش - 6 فرد محلى - 259 طلقة مختلفة الأعيرة - 24 خزينة متنوعة - 62 قطعة سلاح أبيض -50 كجم بانجو - 4 كجم هيروين - 4 كجم حشيش - مبلغ مالى - 68 هاتف محمول- 5 مراكب مزودة بمواتير).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة وإزالة أوكار المتهمين والتعديات بالمجرى المائى.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

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