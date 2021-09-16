«الداخلية» تضبط أخطر عصابة لتزوير العملات الوطنية في الإسكندرية

تمكنت اليوم الخميس، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من القبض على شخصين بالإسكندرية تخصصا في ممارسة نشاط إجرامي لتقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تقليد وتزوير الورقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبدالله مدير الإدراة، قيام (شخصين، لإحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالاتفاق فيما بينهما على ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهما، بهدف تحقيق الاستفادة المادية متخذان من مسكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، حيث يتولى أحدهما تقليد العملات مستخدماً جهاز حاسب آلى وطابعة، ويقوم الآخر بترويج تلك العملات على عملائهما، كما أعلنا عن امتلاكهما لكميات كبيرة من العملات المقلدة ويرغبا فى بيعها لراغبى التعامل بها بمقابل مبالغ مالية واقتسام حصيلة نشاطهما الإجرامى فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على (عدد من العملات الورقية المقلدة - جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على برنامج "الفوتوشوب" ونماذج صور لوجهى العملات الورقية المقلدة - طابعة تستخدم فى طباعة العملات المقلدة - قطاعة أوراق معدنية بالمسطرة الخاصة بها - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى صحيح من حصيلة نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما قرر أحدهما بقيامه بتقليد العملات مستخدمًا جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين بمسكنه، وحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.