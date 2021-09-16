مجلس الشيوخ الإيطالي: نحرص على تعزيز التعاون البرلماني مع الكويت

أشادت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي اليزابيتا كازيلالتي، اليوم الخميس، بالعلاقات المتميزة مع الكويت، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتعميق الشراكة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، البيان الصادر عن مجلس الشيوخ الإيطالي، والذي أشادت فيه رئيسة المجلس بالتوافق والانسجام بين سياسة إيطاليا والكويت ومواقفهما إزاء القضايا والتحديات المشتركة على أساس قيم الحوار والتعددية والتعاون، مؤكدة مساندة بلادها الدائم لدور الكويت المهم في ترسيخ الاستقرار والسلم.

وأعربت كازيلالتي عن تقديرها للتجربة الديمقراطية والبرلمانية الكويتية، فيما أبدت تطلعها لزيارة مجلس الأمة الكويتي وترحيبها بقيام رئيس المجلس مرزوق علي الغانم بزيارة إلى إيطاليا.

من جانبه، أشار السفير الشيخ عزام الصباح بدور البرلمان بمجلسيه المهم والمحوري في الحياة السياسية في إيطاليا، مذكرًا بموقف البرلمان الإيطالي الحاسم والثابت في مساندة الكويت.

الجدير بالذكر، أعرب وزير التحول البيئي الايطالي روبرتو تشينغولاني، عن تطلع بلاده للتعاون مع الكويت لتحقيق نقلة نوعية في استخدامها للطاقة النظيفة وفق أحدث التكنولوجيات وبما يتوافق مع رؤية (الكويت 2035).

وأكد تشينغولاني، وفق بيان صادر عن سفارة دولة الكويت أمس، عقب لقائه السفير عزام الصباح استعداد حكومته لمشاركة الكويت الحلول والمفاهيم المبتكرة التي تبنتها مجموعة العشرين (جي 20) تحت الرئاسة الإيطالية في مجال التحول الأيكولوجي المستدام بالاعتماد على التكنولوجيات الذكية المرتكزة على الطبيعة.

وقال: إن إيطاليا استحدثت وزارته لقيادة عملية التحول التكنولوجي في مجالات الطاقة والإدارة الذكية للموارد الطبيعية وصون البيئة وفق مفهوم عضوي شامل باعتبارها عصب عملية التعافي والنمو الاقتصادي المستدام في أوروبا والدول المتقدمة عقب جائحة كورونا (كوفيد - 19) وتداعياتها القاسية.

من جهته أشاد سفير الكويت بالدور الإيطالي "الرائد" في قيادة مجموعة العشرين عبر طرح وبلورة نموذج متكامل جسده استحداث وزارة التحول البيئي لقيادة التناغم في سائر القطاعات الإنتاجية من أجل بناء التعافي على أسس مستدامة وهو ما يتوافق مع رؤية (الكويت 2035).